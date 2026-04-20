Оккупанты атаковали Запорожье: вспыхнул пожар, есть жертва и пострадавшие. Фото и видео

В понедельник, 20 апреля, российские оккупанты ударили по Запорожью. В результате атаки есть погибший, еще четыре человека пострадали, среди них – 10-летний ребенок.

Видео дня

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В городе возник пожар: в небо поднялся столб черного дыма.

Агрессор ударил посреди белого дня

Об обстреле Запорожья чиновник сообщил в 11:48, он предупредил об угрозе ракетных и дроновых ударов, призвав население быть в безопасных местах.

"Враг атаковал областной центр. Возник пожар. Устанавливаем более подробную информацию", – говорится в сообщении.

По состоянию на 12:05 Федоров проинформировал о 4 пострадавших и опубликовал видео пожара, который возник после российского удара.

В 12:25 глава Запорожской ОГА сообщил об одном погибшем. В результате атаки повреждены дома и нежилые здания.

"К сожалению, один человек погиб. В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар, повреждены частные дома и нежилые здания. Тревога продолжается – находитесь в безопасных местах!" – отмечается в сообщении.

Среди пострадавших – 10-летний ребенок, он, как и остальные трое, получил травмы. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, днем ранее армия России также атаковала Запорожье, попав в один из жилых районов. В результате вражеской атаки погибла 55-летняя женщина, еще три человека травмированы. Из-за удара частично разрушены частные дома, также повреждены и другие близлежащие домовладения.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 апреля российские войска атаковали Киевскую область дронами. Под ударом оказался Броварской район: повреждены частные дома, также известно об одном пострадавшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!