Враг атаковал жилые дома в Запорожье: погибла женщина, есть пострадавшие. Фото

В воскресенье, 19 апреля, армия России атаковала Запорожье, попав в один из жилых районов. В результате вражеской атаки пострадала 52-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Также из-за атаки повреждены частные дома.

"Женщина 52 лет получила ранения в результате вражеской атаки. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь", – написал он.

Что известно

В то же время в пресс-службе ГСЧС Запорожской области заявили, что в результате российской атаки погибла 55-летняя женщина, еще три человека травмированы, им оказывается необходимая помощь.

"По одному из адресов разрушен жилой дом с последующим возгоранием. Спасатели совместно с пожарными местной пожарной охраны деблокировали из-под завалов тело погибшей и ликвидировали пожар", – сказал он.

В других местах, как говорят в ГСЧС, фиксируются частичные разрушения частных домов, также повреждены и другие близлежащие домовладения.

Напомним, в пятницу, 17 апреля, в Запорожье в результате очередной российской атаки ранения получили по меньшей мере семь человек. В городе фиксировались пожары и повреждения жилой инфраструктуры.

А также Запорожье подверглось авиаударам 16 апреля. Тактическая авиация ВКС РФ сбросили управляемые авиабомбы на жилой район города около 17:06, в результате чего погиб один человек и по меньшей мере трое получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате вражеских ударов 15 апреля в облцентре вспыхнул пожар на автостоянке, повреждено предприятие. Также россияне попали по остановке общественного транспорта, погибла женщина.

