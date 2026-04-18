"Эта волна накроет и нас!" Россияне напуганы террором "героев СВО" после возвращения с войны в Украине: что они натворили

На территории России стремительно растет количество преступлений, совершенных как действующими военными, так и уже отслужившими, выжившими на войне в Украине оккупантами. Причем большую долю составляют особо тяжкие преступления, а мишенями становятся как близкие родственники, так и первые встречные. Но даже пойманные на горячем "освободители", среди которых много ранее судимых, снова и снова оказываются на свободе. Тем временем "обычные" убийцы подписывают контракты с МО РФ, чтобы избежать наказания – среди них и отправивший на тот свет вдову "героя СВО".

Удар бумеранга

Сегодняшняя криминальная хроника заставляет россиян обливаться холодным потом: то, что творят военные никак не вписывается в рамки навязанного им образа "героев-освободителей". Военные преступники, у которых руки по локоть в крови украинцев, теперь терроризируют соотечественников.

Настоящий вал тяжких и особо тяжких преступлений накрыл те регионы РФ, откуда и больше всего оккупантов. Вот только некоторые их "геройства".

Пьяный контрактник РОВ Сергей Косарихин ударил беременную женщину (она и ее муж пришли к нему в гости) ножом в живот. Ребенка спасти не удалось. Тульский гарнизонный суд 4 марта приговорил Косарихина к шести годам колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал то, что он принимал участие в "СВО", находился в плену, имеет государственную награду – медаль "За отвагу", а его брат Николай тоже воевал против Украины и погиб.

Сергей Косарихин ранее неоднократно был судим: за тяжкий вред здоровью, убийство, хранение наркотиков в колонии и кражу. Предыдущий срок он получил в январе 2022 года, но полностью его не отсидел, заключив контракт.

А в Забайкальском крае сейчас судят ранее помилованного оккупанта за убийство своего знакомого. 34-летний Эдуард Дементьев был судим уже четыре раза – за кражу, грабеж, разбой и дезорганизацию работы колонии. Во время последнего срока в 2023 году он подписал контракт и ушел воевать в составе "Шторм Z". Спустя полгода Дементьев вернулся в Читу с контузией и помилованием.

Однажды "ветеран" познакомился с мужчиной и пошел к нему в гости. Во время пьянки Дементьев показал фото своей девушки, а хозяин квартиры сказал, что тоже знаком с ней. Гость приревновал и между ними начался конфликт.

Дементьев схватил нож и стал наносить удары. Процесс он снимал на видео и отправлял ролики своей девушке, сопровождая их язвительными комментариями.

Наутро девушка, которая спала и не слышала как приходят сообщения в беззвучном режиме, увидела ужасающие кадры и обратилась в полицию. Заодно рассказала, что Дементьев избивал и ее до такой степени, что она попадала в больницу.

Чтобы избежать заключения, Дементьев изъявил желание снова подписать контракт.

А вот Москве "герой СВО" Владислав Назаров без ноги, но с ПТСР выучился после возвращения с войны на психолога (!) и… жестоко избил жену.

Александра Назарова опубликовала фото со следами избиения и рассказала, что это дело рук ее супруга, страдающего после возвращения с фронта неконтролируемыми приступами агрессии, особенно в состоянии опьянения. По словам женщины, муж избил ее после просьбы починить дверную ручку, которую он сломал в предыдущем порыве ярости.

Назаров подписал контракт в октябре 2023 года и служил старшим стрелком-санитаром в подразделении "Шторм V". После тяжелых ранений ему сделали десятки операций и ампутировали ногу. Вернувшись с войны, оккупант получил высшее образование по специальности психолога-консультанта. Супруга всегда поддерживала его и навещала в госпитале, но после избиения не выдержала и подала на развод.

В Волгограде военного Анатолия Ююкина и его брата Евгения теперь будут судить по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. 30 марта в садоводческом товариществе "Нефтяник" братья... надругались над своим знакомым.

Ранее оккупант был судим за кражу, преступления, связанные с наркотиками, и угрозу убийством. Теперь – новый "уровень".

Контракт как индульгенция

Участие в войне против Украины в России работает как удобный способ смыть даже самые тяжелые преступления.

Принятые поправки в Уголовный кодекс страны-агрессора позволили освобождать от реального наказания тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ, получил ранение или награду за участие в преступной войне против Украины. Сотни преступников уже получили условные сроки или вовсе вышли из колоний по этим основаниям, подсчитало российское оппозиционное издание "Вёрстка".

Среди них – фигуранты дел о наркотиках, побоях, кражах, мошенничестве, грабежах, пьяной езде, коррупции, а также обвиняемые в убийствах, смертельных избиениях и изнасилованиях. Большинство подписывали контракт прямо в следственных изоляторах, после чего суды отпускали их условно.

Например, жителю Челябинской области Вадиму Кинжасултанову дали восемь лет за убийство предполагаемого любовника жены и нападение с ножом на нее. Но вместо того, чтобы отбывать наказание за решеткой, он получил условный срок – по ходатайству военного пункта отбора.

Под новый закон попала и бывшая главный ветеринарный врач Мордовии Ольга Кечайкина. В 2025 году ее приговорили к 5,5 годам колонии за взятки в крупном размере, но во время процесса чиновница заключила контракт с МО РФ – и тоже вышла условно. По информации местных СМИ, Кечайкина превратилась в фельдшера – теперь будет лечить оккупантов.

Некоторым россиянам, завербованным в колониях, условным сроком заменили неотбытую часть наказания. Так, житель Краснодарского края Сергей Старков был условно-досрочно освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование и грабеж. Через пять месяцев после заключения контракта и участия в "СВО" в станице Краснодарского края он напал на женщину: избил ее и угрожая ножом забрал телефон.

Сейчас россиян лихорадит еще от одного случая. Оказалось, что может избежать наказания и убийца многодетной вдовы российского оккупанта Мадины Мироненко.

16 марта 42-летнюю женщину убили во дворе ее дома в Воронежской области. Без матери остались четверо детей, которые до этого остались и без погибшего на войне отца-оккупанта.

Убийцей оказался 38-летний сосед семьи Мироненко, а целью расправы – похищение "гробовых" (выплат за гибель оккупанта). Его задержали, но вскоре он подписал контракт. Узнав об этом, группа из двухсот жен и матерей "героев СВО), которые состояли с Мадиной в одном чате по поиску пропавших, обратились с жалобой в Следственный комитет РФ и суд.

Россиянки, поддерживающие преступную войну, в социальных сетях пишут: "Убийца посягнул на святое!", "Он поедет воевать и получается, что станет героем как и наши мужья?!!", "Эта волна накроет и нас! Дожились…"

Истерикой разразились и российские военкоры, Z-блогеры.

"Я обращаюсь к нашей правоохранительной и судебной системе, нехватка людей на фронте – не повод крушить всю правовую систему РФ. Человек, убивший вдову, избегает наказания. Он будет получать зарплату, но дети остались полными сиротами. Кроме бед, криминала, деморализации и разложения армии эти так называемые "контрактники" ничего не приносят. Государство в данном случае не только плюет в сторону жертв, нарушая Основной Закон страны, но и дискредитирует армию", – написала российская пропагандистка Анастасия Кашеварова.

Но никто конечно же не сказал о том, сколько гибнет украинцев, и не потребовал от Путина остановить войну. Люди просто боятся, что удар бумеранга зацепит их лично или же их близких.