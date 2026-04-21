На Днепропетровщине в результате вражеской атаки пострадали четыре человека, произошли пожары. Фото

Военные российской оккупационной армии в очередной раз нанесли удары по Днепропетровщине. Под атакой оказались два района области – Никопольский и Синельниковский.

В результате обстрела пострадали четыре человека, также зафиксированы разрушения частных домов и пожары. Об этом утром 21 апреля сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Российский террор продолжается

"Четыре человека получили ранения. Почти 10 раз враг атаковал два района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой", – написал чиновник.

В частности, на Никопольщине под обстрелами агрессора оказались Никополь, а также Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады. Пострадали двое юношей в возрасте 16 и 18 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе атакам подверглись Дубовиковская, Николаевская и Покровская громады. Там враг уничтожил два частных дома, еще два дома загорелись.

Ранения получили двое мужчин. 65-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, 40-летний – будет проходить амбулаторное лечение.

Напомним, накануне оккупанты также ударили по Днепропетровщине, под атакой оказались три областных района. В результате террористических действий агрессора пострадали шесть человек, возникли пожары.

А в Богодухове, на Харьковщине, 20 апреля противник атаковал автозаправку, там поднялся пожар и пострадали три человека. Враг применил беспилотники, чтобы ударить по АЗС.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 21 апреля, войска РФ устроили массированную атаку на Сумы. В результате ударов вражеских дронов-камикадзе по городу повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили, вспыхнули пожары. Также есть пострадавшие.

