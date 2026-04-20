На Днепропетровщине в результате вражеской атаки пострадали шесть человек, произошли пожары. Фото

Российская оккупационная армия в очередной раз нанесла удары по Днепропетровщине. Под атакой оказались три областных района.

Видео дня

В результате террористических действий агрессора пострадали шесть человек, возникли пожары. Об этом 20 апреля сообщили глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа и ГСЧС.

"Шесть человек пострадали. Почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами", – отметил чиновник.

Враг целенаправленно бьет по гражданским

В частности, на Никопольщине под российскими ударами оказались Никополь, Покровская, Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады.

В результате обстрелов получили повреждения предприятия, объекты инфраструктуры, частные дома, пятиэтажный дом и хозяйственная постройка. Ранения получили пять человек, трое из них находятся в больнице, 74-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге из-за атаки вспыхнул пожар, повреждены инфраструктура и многоквартирные дома. Пострадал 39-летний мужчина, он лечится амбулаторно.

Агрессор также бил и по Синельниковскому району, там под обстрелами оказались Шахтерская, Васильковская и Покровская громады.

"Горели частный дом и хозяйственная постройка. Повреждена инфраструктура", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали последствия российских атак.

Напомним, в ночь на 20 апреля российские войска атаковали Киевскую область дронами. Под ударом оказался Броварской район: повреждены частные дома, также известно об одном пострадавшем.

Этой ночью террористы атаковали и Харьков. Попадания зафиксированы в Основянском районе Харькова, есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 142 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 113 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!