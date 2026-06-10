Что-то после ударов по заводу "Арсенал" в спб путин не чувствует себя дома, как дома. Что-то ему неуютно, неспокойно. Он по-настоящему ждет какого-то удара. Или это предчувствие? Или информация по закрытым каналам? Собрал детей и внуков, перевез на Валдай под защиту ПВО. Но ПВО на россии такая штука – то защищает, а то нет.

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Чего он нервничает? Почему не верит в бравурные рапороты, что армия рф побеждает и осталось немножко дожать? Накрыл сетками трассу на Валдай. А вдруг сетка не остановит дрон? Вчера даже Болгария остановила поставки оружия, поэтому над Россией и сетками на трассе будет летать что-то украинского производства. А оно может и не заметить эти сетки.

На россии люди недовольны, как они проводят лето. Все больше голосов раздается чтобы путин ударил по Украине тактической ЯЗ. На что они рассчитывают? Что удар радиусом 15 км сразу заставит Украину капитулировать? Или он остановит войну? Это ничего не изменит. По советской доктрине, за ударом такого боеприпаса сразу в прорыв шли танки и мотопехота, через эпицентр этого маленького ядерного взрыва. Всегда. Он и разработан был для того, чтобы в эту атомную дыру шли войска. А раз так, то тактическая ЯО не произведет на Украину никакого впечатления. Даже, если ударит по Щекавице. Особенно по Щекавице, потому что тысячи людей ждут этого и имеют там забронированные места, как палатки в метро. То есть это тоже не решение.

А где решение? Что-то ничего у него уже не срабатывает. Да и люди уже не рады этой войне, как раньше. Печалька. Ну хоть одно утешение – поболтал немного с Арахамией, чтобы тот в Киеве там передал от него месседжи разные, приветы, поклоны, анекдоты. А то все как-то не получается у него ничего. Не очень красиво, когда царь не чувствует себя хозяином на Расии. И боится умереть. Потому что это всегда сбывается. Вот говорят, что екатирину большую в нужнике пырнули снизу копьем. Есть чего нервничать.