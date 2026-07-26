Путин использовал призыв Казахстана к заморозке войны в своих целях: в ISW раскрыли замысел диктатора РФ

Президент России Владимир Путин, вероятно, использовал переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым для продвижения собственной позиции по войне против Украины. Речь идет об отказе Москвы от идеи замораживания фронта.

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Вместо этого Кремль настаивает на продолжении боевых действий до достижения своих целей. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Переговоры в Омске

Встреча Путина и Токаева состоялась 25 июля в Омске в рамках межрегионального форума сотрудничества. Во время публичной части президент Казахстана заявил, что причины войны России против Украины сложно понять, и призвал стороны заморозить линию фронта и вернуться к переговорам в стамбульском формате.

Путин прямо не ответил на это предложение во время открытой части встречи.

Позиция Кремля

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин в закрытом формате объяснил Токаеву позицию России. По его словам, Москва считает невозможным замораживание фронта, поскольку стремится достичь поставленных целей на поле боя.

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В Кремле также повторили тезис о том, что боевые действия могут завершиться быстро, если Украина согласится на условия России. Речь идет, в частности, о требованиях относительно контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Оценка аналитиков

Аналитики ISW считают, что Кремль использует подобные заявления для внутренней аудитории. Таким образом российские власти пытаются оправдать продолжение войны на фоне экономических трудностей, роста потерь и отсутствия значительных военных результатов.

По мнению экспертов, Москва сигнализирует населению, что война будет затяжной и потребует дополнительных ресурсов и жертв.

Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину рассмотреть возможность замораживания войны в Украине. Такое мнение он высказал после ряда сигналов, которые получал от представителей Европы и США.

Напомним, ранее западные СМИ отмечали, что Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны, которую он начал и ведет в Украине. Причем растет как военное, так и экономическое, и политическое давление, которое в сегодняшних реалиях гораздо сложнее сдерживать, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, текущая ситуация на фронте и украинские удары на большие расстояния создали вокруг российского диктатора Владимира Путина "токсичную атмосферу". Окружение лидера Кремля уже осознает его ответственность за войну, последствия которой ощущают на себе простые россияне.

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