'Дальнобойные санкции': Зеленский подтвердил поражение завода в Чебоксарах и НПЗ в Самарской области. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых "дальнобойных санкциях" Сил обороны против РФ. Он подтвердил поражение военного завода в Чебоксарах, куда прилетели украинские ракеты FP-5 Flamingo.

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Также поражены НПЗ в Самарской области РФ в 900 км от линии фронта и два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирской области – в 700 км. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский подтвердил ряд поражений законных целей на территории РФ

Президент подчеркнул, что Украина "продолжает применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли".

Так, ночью ракетный удар был нанесен по заводу "ВНИИР-Прогресс" в тысяче км от границы.

"Этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!" – отметил Зеленский.

В Генштабе добавили, что имеют подтверждение поражения цели и пожара на территории предприятия.

"Удар осуществили воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины украинскими ракетами FP-5 "Фламинго".... Предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения Российской Федерации. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", которые используются в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб", – указано в сообщении.

Подтвердил Зеленский также поражение Куйбышевского НПЗ в Самарской области – за более чем 900 км от линии фронта.

"Благодарен воинам ССО, СБС и ГУР", – назвал президент "спонсоров" сегодняшнего "взрывного" утра в Самаре.

В Генштабе заявили о "поражении цели и пожаре на территории предприятия".

"Куйбышевский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы Российской Федерации... Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных войск государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В СБС тем временем уточнили, что поражение Куйбышевского НПЗ с мощностью переработки 7 млн тонн нефти в год (около 2,5% от всех объемов РФ) осуществили операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птахи Мадяра" во взаимодействии с ССО, ГУР МОУ и другими составляющими Сил обороны.

"Подразделения СБС осуществляют последовательное давление на топливную инфраструктуру противника. Каждое поражение стратегических объектов агрессора снижает его способность вести войну против Украины", – добавили воины.

Зеленский вспомнил также об ударах по целям во Владимирской области – речь идет сразу о двух нефтеперекачивающих станциях.

"Достигли также вполне справедливые ответы СБУ и двух объектов нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе на расстоянии 700 километров. Спасибо всем, кто бьется и работает ради Украины!" – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в результате подрыва авто в Балашихе погиб начальник управления ГРАУ минобороны России Дамир Давыдов. Он взлетел в воздух вместе со своим авто. Ликвидированный оккупант отвечал за распределение боеприпасов.

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