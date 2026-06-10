В Чебоксарах атакован завод, который производит компоненты для 'Шахедов' и 'Калибров': поднялся дым. Фото и видео

Силы обороны Украины дотянулись до столицы российской Чувашии за около 1000 км от украинско-российской границы. Там был атакован завод "ВНИИР-Прогресс", производящий компоненты для ударных БпЛА типа "Шахедов" и ракет "Калибр".

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Взрывы и последующий пожар на заводе вспыхнули на фоне объявленной местными властями "ракетной опасности", над городом поднимается дым. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Под ударом – важный для армии РФ завода в Чебоксарах

Незадолго до 6 часов утра в Exilenova+ сообщили о взрывах и пожаре в Чебоксарах.

"Чебоксары был атакован ВНИИР, до этого там была ракетная опасность", – говорилось в сообщении.

Речь идет о заводе "ВНИИР-Прогресс".

На кадрах, которые снимали и публиковали в сети очевидцы, видно густой дым над городом.

Также в Exilenova+ опубликовали видео с моментом прилета по заводу, как утверждается, украинской ракеты FP-5 "Flamingo".

Местные паблики писали о "хлопках", "звуке взрыва" и "задымлении". А также тиражировали рекомендацию до завершения тревоги не вести детей в детсады, а студентам – не идти на пары.

Впоследствии атаку подтвердил губернатор Чувашии Олег Николаев.

"Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка", – написал чиновник.

Что известно об атакованном заводе

Завод "ВНИИР-Прогресс" находится на расстоянии около 1000 км от границы Украины. Он производит компоненты для "Шахедов", а также ракет "Искандер-М" и "Калибр".

Завод входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Там производят ГНСС-приемники и антенны для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модули типа "Комета". Эти компоненты используются в беспилотниках, в том числе дронах-камикадзе типа "Шахед", а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и комплектах планирования УМПК для авиабомб.

Кроме того, "ВНИИР-Прогресс" выпускает электротехническое оборудование: автоматические выключатели, реле и бесконтактные модули, поставляемые российскому флоту, в том числе для атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".

Как сообщал OBOZ.UA, утром также был атакован Куйбышевский НПЗ в российской Самаре.

Там вспыхнул пожар, на территории фиксируются многочисленные очаги горения.

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