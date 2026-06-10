В российской Самаре атакован Куйбышевский НПЗ, вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 10 июня в Самарской области РФ прогремели взрывы. Местные власти заявили о "ракетной опасности".

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После взрывов над Самарой поднялся дым: россияне утверждают, что горит Куйбышевский НПЗ. Об этом сообщают независимое российское издание ASTRA и Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

С ночи в Самарской области было неспокойно. Ближе к утру в регионе объявили "ракетную опасность" – в дополнение к уже объявленной "опасности БпЛА".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил о введении в регионе "плана "Ковер".

На этом фоне в Самаре звучали взрывы, а россияне начали публиковать в сети фото и видео с дымом над городом. Судя по этим кадрам, атакован Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

"Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, атакован и горит Куйбышевский НПЗ в Самаре. Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входит в ПАО "НК "Роснефть", – отметили российские журналисты.

Об ударе именно по этому НПЗ писали также в Exilenova+.

"Самара, Самарская область, был атакован КНПЗ", – гласило сообщение.

Позже в канале уточнили, что на территории завода видны "многочисленные очаги возгорания".

Куйбышевский НПЗ неоднократно ранее подвергался атакам. Так, после "визита" украинских дронов в марте 2024 года стало известно о повреждении одной из установок, что привело к приостановке производственного цикла.

Еще одна атака произошла в ночь на 28 августа 2025 года. Вспыхнуло несколько пожаров. Были поражены установки по переработке нефти, резервуары с топливом и трубопроводы. После атаки завод останавливал работу.

Также о прилетах по КНПЗ сообщалось в январе текущего года



После августовской атаки в Генштабе ВСУ заявляли, что удары по этому НПЗ были нанесены подразделениями Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины.

"Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего – более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год", – объяснили тогда выбор цели в ГШ.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно спутниковым снимкам, в ходе недавних украинских ударов на нефтебазе в Новороссийске после украинских ударов повреждены до 15 резервуаров.

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