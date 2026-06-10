Среди целей – НПС: во Владимирской области поражены два объекта, произошел пожар. Фото

Силы обороны Украины 10 июня нанесли удары по Владимирской области РФ. В регионе успешно поражены сразу два объекта.

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Речь идет о нефтеперекачивающих станциях "Второво" и "Лобково", местные власти подтвердили прилеты. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+

Под ударом – сразу две НПС во Владимирской области

В Exilenova+ в 07:27 утра сообщили, что 10 июня произошло успешное поражение двух объектов во Владимирской области РФ. На тот момент еще было неизвестно, по чему именно прилетело, потому что обе цели – "далеко от глаз".

Впрочем, уже вскоре стало известно, что один из пораженных объектов – это НПС "Второво", расположенная в районе населенного пункта Марьинка Камешковского района.

На ее территории спутники NASA зафиксировали тепловые аномалии.

"Сигнатура пожара на первом объекте – НПС "Второво". Это уже второй удар за короткое время", – отметили в Exilenova+.

Предыдущее поражение этой нефтеперекачивающей станции произошло 21 мая. Тогда были уничтожены насосная станция и прилегающее оборудование, а также повреждены резервуар и техническая эстакада.

В независимом российском издании ASTRA также подтвердили пожар на НПС "Второво".

"Над нефтеперекачивающей станцией (НПС) "Второво" под Владимиром поднимается дым, установил OSINT-аналитик ASTRA по фото очевидцев, опубликованным каналом Exilenova+. НПС расположена в Камешковском районе Владимирской области", – указано в сообщении.

НПС "Второво" входит в структуру "Транснефти", через нее поставляется топливо на нефтебазы вокруг Москвы, а также в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в российской столице.

Станциязадействована в масштабном российском инвестиционном проекте "Север", цель которого — транспортировка российского экспортного дизельного топлива стандарта "Евро-5" от нефтеперерабатывающих заводов вглубь страны и далее на экспорт в порты Балтийского моря, в частности через нефтеналивной порт Приморск.

Вторым пораженным объектом стала еще одна НПС – "Лобково", расположенная вблизи одноименного населенного пункта в Александровском районе, практически граничащего с Московской областью.

Вторым пораженным объектом стала еще одна НПС – "Лобково", расположенная вблизи одноименного населенного пункта в Александровском районе, практически граничащего с Московской областью.

Эта крупная НПС также принадлежит "Транснефти" и обеспечивает перекачку нефтепродуктов в Московский регион.

Точные последствия поражений пока неизвестны.

Вместе с тем местные власти подтвердили прилеты. Официально в результате атаки "никто не пострадал".

"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет. Силами МЧС и Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия", – написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Российское минобороны тем временем похвасталось "сбитием" 326 украинских дронов в ряде регионов РФ и над оккупированным Крымом. Владимирской области в этом перечне нет.

Как рассказывал OBOZ.UA, также 10 июня в российской Самаре атакован Куйбышевский НПЗ, вспыхнул пожар.

Также в Чебоксарах атакован завод, который производит компоненты для "Шахедов" и "Калибров". По нему прилетели украинские "Фламинго".

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