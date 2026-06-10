Среди целей – НПС: во Владимирской области поражены два объекта, произошел пожар. Фото
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Силы обороны Украины 10 июня нанесли удары по Владимирской области РФ. В регионе успешно поражены сразу два объекта.
Речь идет о нефтеперекачивающих станциях "Второво" и "Лобково", местные власти подтвердили прилеты. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+
Под ударом – сразу две НПС во Владимирской области
В Exilenova+ в 07:27 утра сообщили, что 10 июня произошло успешное поражение двух объектов во Владимирской области РФ. На тот момент еще было неизвестно, по чему именно прилетело, потому что обе цели – "далеко от глаз".
Впрочем, уже вскоре стало известно, что один из пораженных объектов – это НПС "Второво", расположенная в районе населенного пункта Марьинка Камешковского района.
На ее территории спутники NASA зафиксировали тепловые аномалии.
"Сигнатура пожара на первом объекте – НПС "Второво". Это уже второй удар за короткое время", – отметили в Exilenova+.
Предыдущее поражение этой нефтеперекачивающей станции произошло 21 мая. Тогда были уничтожены насосная станция и прилегающее оборудование, а также повреждены резервуар и техническая эстакада.
В независимом российском издании ASTRA также подтвердили пожар на НПС "Второво".
"Над нефтеперекачивающей станцией (НПС) "Второво" под Владимиром поднимается дым, установил OSINT-аналитик ASTRA по фото очевидцев, опубликованным каналом Exilenova+. НПС расположена в Камешковском районе Владимирской области", – указано в сообщении.
НПС "Второво" входит в структуру "Транснефти", через нее поставляется топливо на нефтебазы вокруг Москвы, а также в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в российской столице.
Станциязадействована в масштабном российском инвестиционном проекте "Север", цель которого — транспортировка российского экспортного дизельного топлива стандарта "Евро-5" от нефтеперерабатывающих заводов вглубь страны и далее на экспорт в порты Балтийского моря, в частности через нефтеналивной порт Приморск.
Вторым пораженным объектом стала еще одна НПС – "Лобково", расположенная вблизи одноименного населенного пункта в Александровском районе, практически граничащего с Московской областью.
Вторым пораженным объектом стала еще одна НПС – "Лобково", расположенная вблизи одноименного населенного пункта в Александровском районе, практически граничащего с Московской областью.
Эта крупная НПС также принадлежит "Транснефти" и обеспечивает перекачку нефтепродуктов в Московский регион.
Точные последствия поражений пока неизвестны.
Вместе с тем местные власти подтвердили прилеты. Официально в результате атаки "никто не пострадал".
"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет. Силами МЧС и Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия", – написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Российское минобороны тем временем похвасталось "сбитием" 326 украинских дронов в ряде регионов РФ и над оккупированным Крымом. Владимирской области в этом перечне нет.
Как рассказывал OBOZ.UA, также 10 июня в российской Самаре атакован Куйбышевский НПЗ, вспыхнул пожар.
Также в Чебоксарах атакован завод, который производит компоненты для "Шахедов" и "Калибров". По нему прилетели украинские "Фламинго".
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