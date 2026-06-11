Оккупанты атаковали Украину ракетами "Искандер" и сотнями БПЛА: силы ПВО сбили 195 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 11 июня снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили ракеты и более двух сотен дронов-камикадзе типа Shahed.

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Силами противовоздушной обороны было уничтожено 195 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 221 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Также российские террористы запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории Белгородской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Последствия в регионах

По предварительным данным, баллистические ракеты ночью были нацелены на Полтавскую область. Очевидцы сообщали, что мощные взрывы прогремели недалеко от областного центра около 3:00 часов ночи.

Николаевскую область враг атаковал беспилотниками типа Shahed. В результате атаки и падения обломков в Баштанском районе повреждено складское здание агропредприятия, на котором возник пожар. Также поврежден автомобиль. Баштанский район враг атаковал ударным дроном типа "Молния".

На Днепропетровщине вследствие российских ударов один человек погиб, 16 получили ранения. В целом около 30 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и авиабомбами.

Мишенями российских оккупантов стали частные дома, ферма, хозяйственные постройки, магазин. В Павлограде повреждены многоэтажка и здание спасательного подразделения.

В Сумской области утром 11 июня российские террористы прицельно атаковали в жилой дом в Зноб-Новгородской громаде. В результате удара возник пожар.

После обстрела погибла 67-летняя женщина. В доме также находились двое маленьких внуков погибшей. Дети были доставлены в больницу для обследования. По предварительной информации, тяжелые повреждения они не получили.

Как сообщал OBOZ.UA, на рассвете 10 июня российские войска массированно атаковали дронами Харьков: в городе зафиксировано более 20 ударов, вспыхнул пожар. Основной удар пришелся на Холодногорский район города, также атакованы Немышлянский и Индустриальный районы.

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