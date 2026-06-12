«Россия не отказывается от атак»: в ГПСУ рассказали о ситуации в Сумской и Харьковской областях

Российские войска продолжают штурмовые действия на отдельных участках Сумской и Харьковской областей. Наиболее активно враг действует в пределах Краснопольской, Юнаковской и Шосткинской общин в Сумской области, а также в направлении населенного пункта Мирополье.

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О текущей ситуации рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телеэфира, передает Укринформ. По его словам, российская армия не прекращает попыток атаковать украинские позиции, хотя на некоторых участках в последние дни активность штурмовых групп несколько снизилась.

Ситуация на направлениях

"Если говорить о Сумской области, то наиболее активно в целом враг проявляет себя в пределах Краснопольской общины, в пределах Юнаковской общины, а также в направлении населенного пункта Мирополье, периодически – в Шосткинской общине, в Шосткинском районе Сумской области", – отметил Демченко.

В Харьковской области, по словам спикера, наибольшую активность российские силы демонстрируют в Волчанской общине. В частности, речь идет о направлениях населенных пунктов Волчанские Хутора и Дигтярное.

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Потери оккупантов

В ГПСУ сообщили, что российские войска продолжают засылать пехотные группы на украинскую территорию, однако несут значительные потери. По таким подразделениям работают украинские защитники, в частности пограничники, а также артиллерия.

"Потому что, конечно, по этим пехотинцам противника открывается огонь с позиций, которые удерживают пограничники. По ним ведется огонь и с помощью артиллерийских средств", – подчеркнул Демченко.

Он добавил, что важную роль играют операторы беспилотников, которые выявляют российские группы еще на подходах к государственной границе или уже после их проникновения на территорию Украины.

Тактика врага

По словам спикера, Сумская и Харьковская области остаются двумя направлениями, где Россия продолжает осуществлять штурмовые действия с привлечением пехотных подразделений.

"То есть Сумская и Харьковская области – это те два направления, где на отдельных участках Россия не прекращает попыток штурмовых действий именно с привлечением пехотных подразделений. Технику противник даже там, где предпринимаются попытки атак на наши позиции, не использует", – заявил Демченко.

Он пояснил, что ранее российские войска пытались применять бронетехнику, однако украинские военные уничтожали ее еще на подступах к границе. Из-за этого оккупанты отказались от использования колонн техники на этих участках и перешли к тактике небольших пехотных групп.

Демченко также отметил, что в последние дни интенсивность действий таких групп на позициях, удерживаемых подразделениями ГПСУ, могла несколько снизиться. В то же время, по его словам, противник и в дальнейшем пытается проводить атаки.

"Но существенно, конечно, враг не отказывается от попыток атак", – подытожил пресс-секретарь.

Как писал OBOZ.UA:

– Российское руководство рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины с территории Беларуси и Брянской области РФ. В ответ Киев уже усиливает оборону и готовит превентивные меры в отношении потенциальных угроз.

– Формирования ударных группировок вблизи нашей границы с Беларусью пока не наблюдается: белорусская сторона удерживает определенные подразделения в этих регионах, однако их численность не увеличивается, происходит лишь периодическая ротация личного состава.

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