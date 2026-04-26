ВСУ продвинулись в районе Константиновка-Дружковка, РФ давит на Покровск: карты ISW

Недавно украинские военные продвинулись и провели контратаки в тактическом районе Константиновка-Дружковка, что в Донецкой области. Вместе с темоккупанты продолжают атаки и пытаются инфильтроваться.

Видео дня

Об этом рассказали специалисты Института изучения войны (ISW). Ссылаясь на геолокационные материалы, они отметили, что оккупанты атаковали украинские позиции на юго-востоке Константиновки.

В то же время, несмотря на давление врага, украинские военные продолжают удерживать позиции в этом районе. Также известно, что Силы обороны атаковали российские позиции к северо-востоку от Малиновки.

Кроме того, украинские военные продолжили атаковать оккупантов в ближнем тылу.

Напомним, недавно украинские военные продвинулись в тактическом районе Славянск-Лиман, что в Донецкой области. Несмотря на активные атаки оккупантов Силы обороны удерживают позиции на отдельных участках.

Также OBOZ.UA сообщал, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 980 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 325 тыс. 650 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!