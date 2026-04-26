Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 980 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 980 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 325 тыс. 650 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 26 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали 5 боевых бронированных машин (24 463), 76 артиллерийских систем (40 711), одно средство ПВО (1 354), 2 229 БпЛА оперативно-тактического уровня (258 091), 30 крылатых ракет (4 579).

Также уничтожены 160 единиц автомобильной техники и автоцистерн (91 582).

За сутки Россия потеряла 2 501 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 892 танка, 1 753 РСЗО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 136 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 апреля украинские дроны атаковали объекты российских оккупантов в Крыму. Взрывы раздавались во временно оккупированном Севастополе, там зафиксированы пожары.

Также Силы обороны атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод: на объекте вспыхнул пожар.

