Украинские дроны атакуют объекты российских оккупантов в Крыму: в Севастополе фиксируют взрывы и пожары. Фото и видео

В оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 26 апреля, вновь раздаются взрывы. В частности, серию взрывов местные жители слышали возле аэродромов "Бельбек" и "Кача", в районе мыса Фиолент, в самом Севастополе, а также в Бахчисарайском районе.

"Хлопок" пришла на оккупированный полуостров еще в 21:30 и пока там и остается. Украинское Osint-сообщество утверждает, что под атакой украинских беспилотников находится все западное побережье Крыма от Сак до Севастополя.

Так, под ударами дронов украинских защитников оказались Балаклавская ТЭС и электроподстанция ПС 330 кВ "Севастополь".

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку на город. Он заявил о нескольких "сбитых воздушных целях" в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент.

Взрывы в РФ

С тех пор на взрывы и пожары успели пожаловаться не только в Крыму, но и в Белгороде, Воронеже, Смоленске, Тамбове, Рязани и Брянске.

В частности, в Белгородской области местный губернатор заявил, что в результате атаки есть несколько раненых, потому что в Алексеевке беспилотник влетел в многоэтажку.

На самом деле, как утверждает Osint-сообщество, в Алексеевке было атаковано предприятие.

Сообщалось также о работе ПВО в Рязани, об украинских дронах, посетивших Мичуринск в Тамбовской области. Даже мэр Москвы Собянин сообщал о сбитом беспилотнике, который якобы направлялся на российскую столицу.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в оккупированном Крыму используют детей как живой щит. Враг спрятал радар для обнаружения воздушных целей за детским лагерем в Севастополе, где радиолокационная станция используется для прикрытия и защиты аэродрома "Бельбек".

Известно также, что армия государства-агрессора осуществляет масштабное минирование всего побережья оккупированного Крыма и прилегающих акваторий, потому что противник боится высадки десанта Сил обороны Украины.

