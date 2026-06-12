В военном деле есть железная логика. Стратегия — это не просто красивое слово, это последовательность действий, которая не может остановиться на полпути. Сегодня мы видим, как шаг за шагом Украина методично отрезает Крым от "большой земли" оккупанта. Сухопутный коридор, который враг так самоуверенно пробивал через наши залитые кровью южные земли, постепенно превращается в ловушку. Мосты на этом пути либо уничтожены, либо находятся под постоянным и очень точным огневым контролем ВСУ.

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А это означает только одно: Керченский мост — следующий. Это не вопрос "произойдет ли это", это вопрос "когда именно" это будет наиболее эффективно для нашей победы.

Оккупанты это прекрасно понимают и в панике ищут лазейки. В последнее время их военная логистика превратилась в жалкое представление. Они везут топливо и боеприпасы на полуостров, маскируя свои бензовозы под гражданские грузовики с надписями "Молоко" или "Хлеб". Так же, как до этого они пытались прятать операторов БПЛА и военных в обычных рейсовых автобусах, прикрываясь гражданскими. Но этот фарс больше не работает. Наша разведка видит все насквозь, и когда эти "молоковозы" с взрывоопасным топливом пройдут через Керченский пролив — мост выполнит свою главную историческую миссию. Он рухнет, окончательно отрезав логистику агрессора.

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Есть большая надежда, что уже к концу этого месяца Крым с полуострова превратится в настоящий, изолированный остров. И в этом кроется самый важный, самый трогательный смысл всей этой военной стратегии.

Мы не русские. Мы не штурмуем города "мясными волнами", сравнивая их с землей. Изоляция Крыма — это шанс на уникальную деоккупацию. Шанс освободить наш полуостров без изнурительных, кровавых сухопутных боев. Без штурма Перекопа, без разрушения городов, а главное — с сохранением жизней наших лучших воинов и гражданских украинцев, которые годами ждут возвращения домой под сине-желтый флаг.

Когда у врага закончатся патроны, снаряды и топливо, а мост будет лежать на дне пролива, у них останется единственный выход — уплывать прочь.

Я искренне верю, что этот "крымский островной финал" станет началом конца всей этой страшной войны. Что за освобождением Крыма наступит долгожданный, настоящий мир, где по нашим дорогам снова будут ездить обычные грузовики с хлебом, в автобусах будут ездить улыбающиеся туристы, а каждая спасенная жизнь нашего солдата станет величайшей победой, которую мы завоевали умом, терпением и несокрушимой верой. Шаг за шагом, домой. Слава Украине!