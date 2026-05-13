Россия атаковала маршрутку в Херсоне: пострадали девять человек. Фото

Утром 13 мая российские террористы продолжили охоту за мирными жителями Херсона. С помощью беспилотника путинские войска целенаправленно ударили по маршрутному автобусу.

Вследствие военного преступления пострадали девять мирных жителей. Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации городской администрации, россияне атаковали маршрутный автобус, принадлежащий коммунальному предприятию Херсонского городского совета. Военное преступление оккупанты осуществили около 11.15 в центральной части города.

В больницу доставили двух пострадавших в результате атаки вражеского дрона на маршрутку в центре города. 57-летняя женщина и мужчина 65 лет получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У обоих состояние средней тяжести.

Позже еще трех пострадавших доставлены в медучреждение – 50-летняя женщина и мужчины 53 и 25 лет получили контузии и взрывные травмы. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

В целом по состоянию на 13:40 до девяти людей увеличилось количество пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника на маршрутное такси в центре города.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлена ​​60-летняя женщина и мужчина 72 лет. У обоих диагностированы взрывные травмы и обломочные ранения. Медики оказывают потерпевшим помощь и продолжают обследование.

Напомним, в ночь на 13 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 139 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 111 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия атаковала Днепропетровскую область. В Кривом Роге "Шахед" попал в жилой дом. Погибли 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Кроме этого, пострадал 9-месячный ребенок.

