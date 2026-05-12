'Россияне устроили сафари против людей': Зеленский поручил усилить защиту от воздушных атак в Херсоне

Президент Владимир Зеленский заявил о критической ситуации с безопасностью в Херсоне и поручил усилить защиту города от российских воздушных атак. По словам главы государства, российские оккупанты фактически устроили в городе сафари на людей.

Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении. Он провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко и командующим Воздушных сил Анатолием Кривоножко.

В Херсоне нужно значительно усилить защиту

Президент рассказал, что вместе со Свириденко и Кривоножко обсудили ситуацию в прифронтовых городах и громадах, которые находятся под постоянными обстрелами российских захватчиков.

Отдельное внимание уделили Херсону, где, по словам Зеленского, ситуация остается особенно тяжелой.

"Особенно тяжелая ситуация в Херсоне: россияне устроили там фактически сафари против людей", – заявил президент.

По его словам, город нуждается в значительном усилении систем защиты. Речь идет об увеличении количества дронов-перехватчиков, средств радиоэлектронной борьбы и дополнительных экипажей, которые должны работать непосредственно в Херсоне.

Ситуация на оккупированной части Херсонщины

Также Зеленский заслушал доклад правительственной команды, которая занимается региональной политикой. В совещании принимали участие вице-премьер Алексей Кулеба и заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микитась.

"Частично удается ответить на вызовы, которые есть на оккупированной территории Херсонщины – в Олешках, в селах области. Очень тяжелая ситуация именно на этой части оккупированной территории", – отметил президент.

Зеленский отметил, что на оккупированной Херсонщине эвакуация гражданских остается чрезвычайно сложным делом.

"Важно, чтобы международные организации — все, кто способен помочь с этим, — были задействованы и были активными", — отметил глава государства.

Он также поблагодарил международных партнеров, областные власти Херсонщины, омбудсмена и правительственную команду за работу по помощи гражданскому населению.

Как сообщал OBOZ.UA:

11 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Херсон. Под атаку попал магазин в Корабельном районе города, в результате чего пострадали четыре человека.

Российские захватчики усилили дистанционное минирование Херсонщины – как в жилых районах, так и на открытой местности. Осуществляют они минирования с помощью беспилотников.

