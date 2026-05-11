Оккупанты с дрона атаковали магазин в Херсоне: пострадали четыре человека

11 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Херсон. Под атаку попал магазин в Корабельном районе города, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается помощь.

Что известно

Россияне усиливают террор и психологическое давление ежедневными атаками на Херсон и другие населенные пункты общины.

Так, 11 ориентировочно в 10:00 россияне снова совершили атаку с беспилотников на город. Целью стал магазин в Корабельном районе Херсона. Отмечается, что в результате удара пострадали четыре человека: 49-летняя женщина и мужчины в возрасте 51, 55 и 56 лет.

"Пострадавших доставили в больницу со взрывными травмами и множественными осколочными ранениями. Сейчас врачи проводят обследование и оказывают им помощь", – говорится в сообщении.

Оккупанты усилили дистанционное минирование Херсонщины

Напомним, российские захватчики усилили дистанционное минирование Херсонщины – как в жилых районах, так и на открытой местности. Осуществляют они минирование с помощью беспилотников. Особая опасность заключается в том, что враг маскирует мины под мусор, обломки или какие-то природные элементы местности, и также эти взрывоопасные предметы могут быть оснащены элементами дистанционного управления.

Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько предупредил людей об опасности и подчеркнул, что ни в коем случае нельзя приближаться или касаться подозрительных предметов. А в случае если заметили потенциально опасный предмет, нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям или полиции по номерам 101, 102.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонщине погиб фельдшер Виктор Курников, который до последнего оставался рядом с людьми и отказывался покидать своих пациентов даже под обстрелами и в оккупации. Медик подорвался на мине, когда возвращался с вызова, а во время эвакуации раненого российский дрон атаковал людей, которые пытались спасти ему жизнь.

