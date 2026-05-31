В канун Троицы оккупанты уничтожили церковь на Донетчине. Фото и видео

Штурмуя село Закитное, расположенное на Славянском направлении в Донецкой области, российские захватчики сожгли местную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Из-за сброса с БпЛА храм загорелся – он разрушен практически полностью.

Кадрами последствий вражеского удара поделилась 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Ролик опубликован на Facebook-странице воинов.

Что известно о преступлении оккупантов

Агрессор ударил по религиозному культовому сооружению в субботу, 30 мая, то есть в канун Троицы.

Для обстрела захватчики применили беспилотник, сбросив на кровлю боеприпас с зажигательной смесью. "Именно такое оружие противник использует для поражения блиндажей и деревянных зданий", – отметили украинские десантники.

"Я надеялся, что в селе церковь простоит до конца и после освобождения нашими воинами я смогу туда вернуться, но россияне... Бог им судья", – прокомментировал нарушение законов и обычаев войны иерей Ярослав, капеллан 81 ОАеМБр 7г-о корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Для него этот храм имел особое значение, ведь там он лично проводил богослужения, когда село еще не было на линии фронта.

Пресс-служба добавила, что церковь в Закитном уничтожается уже во второй раз. Впервые религиозное сооружение подверглось антирелигиозной кампании советской властью в 1930-х. Современное здание спроектировано и построено в 2009–2010 годах, а посвящение храма состоялось 31 июля 2010 года.

