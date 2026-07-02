Россия активизировала применение реактивных дронов против Украины: Игнат указал на вызов для ПВО

Россия все активнее продолжает применять реактивную модификацию дронов-камикадзе Shahed-136. Военное командование ВС РФ учитывает тот факт, чтобоекомплект для зенитно-ракетных комплексов, находящихся на вооружении Украины, является дефицитным.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 5 канала. По его словам, противник применяет реактивную версию "Шахедов" фактически круглосуточно, наряду с обычными пропеллерными версиями.

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Кроме того, Игнат отметил, что уровень сбиваемости дронов-камикадзе по-прежнему остается высоким – более 90%, несмотря на то, что враг начал применять преимущественно реактивную версию, которая отличается от обычных "Шахедов" с двигателями внутреннего сгорания (максимальная скорость до 500 км в час).

"Эти дроны уже недосягаемы для БПЛА-перехватчиков, скорость которых составляет до 300 км/ч. Поэтому здесь рассчитывать на мобильные огневые группы или зенитные дроны уже не приходится. Нужно применять ракеты", – говорит Игнат.

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Последний комбинированный удар по Украине

В ночь на четверг, 2 июля, страна-агрессор совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, основной удар пришелся на Киев. На данный момент уже известно о 18 жертвах, а также о разрушениях в различных районах столицы и Киевской области.

По информации Воздушных сил Украины, всего в ночь на 2 июля было зафиксировано 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 вражеских БПЛА различных типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона Украины сбила/подавила 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников различных типов.

Между тем зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 точках, а также падение обломков сбитых БПЛА в 18 точках.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в среду, 1 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области. Целью захватчиков стало одно из предприятий, расположенное рядом с областным центром. В результате атаки пострадали четыре человека.

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