В Белгороде атакован стратегический завод: после взрывов поднялся чёрный дым. Фото и видео

В российском Белгороде утром 3 июля прозвучали взрывы. После них местные жители наблюдают в небе густой черный дым, в городе начались перебои с электроэнергией.

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Вероятно, был атакован завод "Энергомаш". Подробности и кадры с места публикуют Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Подробности атаки на Белгород

О том, что Белгород оказался под украинской атакой, в Exilenova+ сообщили около 6 часов утра в пятницу, 3 июля. После серии взрывов над городом поднялся черный дым.

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Местные жители также жаловались на перебои с электроэнергией.

В Supernova+ утверждают, что целью атаки был расположенный в Белгороде завод "Энергомаш".

Предприятие является частью оборонно-промышленного комплекс РФ. Там производят металлоконструкции, элементы трубопроводов, котлы, сильфонные компенсаторы, высоковольтную аппаратуру, трансформаторы, гидротурбины, электрические машины, насосное оборудование – все для энергетики, включая атомные электростанции.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что СБС с начала июля нанесли удары по 12 электроподстанциям на оккупированных территориях.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал список.

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