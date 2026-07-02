СБС с начала июля нанесли удары по 12 электроподстанциям на оккупированных территориях: "Мадяр" обнародовал список. Видео

Дроны украинских защитников, в частности операторов Сил беспилотных систем ВСУ, всего за 48 часов – в течение первых двух суток июля – поразили сразу 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях. Подавляющее большинство пораженных объектов находится во временно оккупированном Крыму.

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Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Москва падет, пообещал он, и извинился перед украинцами, которые сейчас находятся на оккупированных землях.

Что было поражено

Электроподстанция ПС 35 кВ "Озерненская", пгт Карьерное, Крым

Электроподстанция ПС 110 кВ "Родниково", нп Аркадиевка, Крым

Электроподстанция ПС 110/35 кВ "Выпасное", нп Выпасное, Крым

Электроподстанция ПС 220 кВ "Донузлав", нп Крыловка, Крым

Электроподстанция ПС 110 кВ "Карьерное", нп Карьерное, Крым

Электроподстанция ПС 110 кВ "Митяево", нп Митяево, Крым

Электроподстанция ПС 220 кВ "Феодосийская", нп Феодосия, Крым

Электроподстанция (Старобешевская ТЭС), нп Новый Свет, Донецкая обл.

Электроподстанция ПС 110 кВ на СЭС "Охотниково", нп Карьерное, Крым

Электроподстанция ПС 110 кВ, нп Широкое, Крым

Электроподстанция ПС 330 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, Крым

Склад ГСМ, нп Мелитополь, Запорожская обл

Газораспределительная станция, нп Айдар, Луганская обл

Электроподстанция, нп Тимоново, Луганская обл

Настоящий рецепт украинского борща

"Крым в качестве плацдарма для атак на Украину – это уже военный абсурд. Далее следует рецепт борща от свободолюбивой украинской Птицы", – отметил Мадяр и привел сам рецепт.

В первую очередь в нем "полный ПВОпад", после чего во второй фазе произойдет "пробивание остатков российского флота и остановка теневого", огненный контроль и "логистическое истощение". Согласно этому рецепту, в Крыму наступают "туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и т. д.".

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Отдельно Мадяр извинился перед украинцами на ВОТ.

"Простите за постоянную тревогу, закрытые мосты и дороги, темноту, шум и стресс. Держитесь подальше от военных объектов и всего, что представляет опасность возгорания, делитесь припасами и просто берегите себя – хотя Украинская Птица работает с ювелирной точностью, при вырубке леса щепа будет лететь каждый раз. Другого способа демилитаризировать червей и выкурить миллион оккупантов с полуострова не видно", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы БПЛА Сил обороны Украины смогли поразить практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Среди 10 крупнейших лишь два не подверглись атакам дронов.

Отметим, что недавно кремлевский диктатор впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в стране-агрессоре возникли проблемы с автомобильным топливом.

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