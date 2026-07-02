Снесенные гражданские дома... работы украинских спасателей сегодня в Киеве – святые люди.

Видео дня

Можно четко видеть два различных стратегических подхода:

Украинский – методичная кампания по максимально возможному выносу р*ссийской нефтянки, топливной системы, логистики, военной индустрии.

Р*ссийский – террористические бомбардировки с целью измотать украинское население и тем самым заставить его давить на украинские власти.

Количество погибших в Киеве за эту ночь вследствие террор-ударов – 22 человека.

Есть ли у Украины инструменты для ответа на террор террором?

Да, есть, например, FP-5 посылать не по цехам и заводам, а по жилым массивам в той же М*скве, например.

То, что М*сква дырявая и может гореть – это уже совершившийся факт.

То есть речь идет не сложившейся ситуации, а именно о двух осознанных стратегиях к ведению своей войны.

Главные истории дня

Я не знаю, когда у украинцев лопнет терпение, но пока что граждане РФ должны утром, перед едой и перед сном читать молитву за украинцев.

За то, что те осознанно не трогают их, хотя могут.

Но возможности Украины по дальнобойным ударам стремительно растут, и стратегия – штука такая, которая может меняться, а также порой вполне себе стратегией становится слепая месть.

И никто в этом мире не посмеет обвинить украинцев в этой мести.

Поэтому гражданам РФ хорошо бы вынуть уже голову из своей ж*пы и начать что-то делать в своей стране, чтобы их главконюх прекратил это безумие.

Потому что р*ссийские террор-бомбардировки, да, делают очень больно храбрым украинцам, но приносят полностью обратный эффект.

Еще больше зля украинцев и мотивируя их искать новые изощренные способы, как спалить к х*ям эту вашу М*скву, например.