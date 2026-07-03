Это не первая ракетная террористическая атака на Киев со стороны оккупантов. И, к сожалению, не последняя. Они и дальше будут терроризировать Украину своими чёртовыми ракетами. Потому что могут. Будут есть кору, но ракеты продолжат производить. Ни одна система ПВО в мире не обеспечит стопроцентную защиту. Поэтому дроны и ракеты, которые ежедневно отправляет нам "братский народ", будут и дальше попадать исключительно по "военным объектам", таким как детские площадки и жилые дома…

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Но когда-нибудь всё это закончится! Всё в этом мире заканчивается. В своё время и бомбардировки Лондона нацистами также… закончились! И здесь ВАЖНО для нас всех ПОМНИТЬ. Каждую ужасную ночь или день! Все слёзы (до последней капли) украинских детей. Каждая жизнь, которую отняли те, кто со временем обязательно начнёт "цылавацца и мирицца", рассказывая об одной общей истории! И вот здесь не поспоришь. Потому что речь идёт об Истории, которую мы не должны забывать. Детям, внукам, внукам внуков обязаны рассказывать, чтобы эта ИСТОРИЯ была в наших генах…

Светлая память тем, чьи жизни унесли оккупанты!