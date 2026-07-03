"Голодные игры во всей красе, а бензина все меньше": на оккупированной территории Украины российская ФСБ устроила "охоту на ведьм"

На временно оккупированной территории нашей страны за последний месяц резко возросло количество рейдов российских силовиков в поисках "шпионов и диверсантов". Речь именно о местных жителях, которых захватчики и их пособники обвиняют в "предательстве" и "работе на ВСУ".

Видео дня

Почему именно сейчас и что послужило причиной нового витка истерии российских пропагандистов – читайте в материале OBOZ.UA.

Все по плану

Логистический локдаун на оккупированной части Украины с каждым днем набирает обороты. Амбициозная, но выполнимая цель – масштабировать middle strike (мидлстрайк) возможности и системно уничтожать российскую логистику, склады, технику, командные пункты и маршруты поставки на оперативной глубине.

Все это это серьезно усиливает давление на армию России в тылу и задумано лишить врага возможности вести активные штурмовые действия. Помимо этого сказывается и на возможности РОВ обороняться.

Главные истории дня

Украинские дроны сейчас активно работают по военной технике оккупантов, бензовозам (а без топлива захватчики связаны по рукам и ногам) и АЗС.

Например, 29 июня были успешно поражены заправки в оккупированном Донецке, который находится под контролем России еще с 2014 года. Z-военкоры и местные пророссийские пропагандисты сразу разразились истерикой и стали искать виновных. Конечно же не в рядах РОВ.

Один из оккупантов сокрушался, что украинские дроны наносят удары по АЗС синхронно с прибытием топливных цистерн. Он связал это с возможной утечкой информации.

"Заметьте, насколько оперативно "Хорнеты" подлетают к Донецку. Только заехали бензовозы – тут же "Хорнеты" налетели. 150 км дальность! Не могут же они висеть на шарах здесь. Или кто-то сливает информацию, я не знаю. Но суть такова, что противник в ближайшее время, я думаю, попытается уничтожить все заправки", – заявил оккупант.

Ранее о "стремительном ухудшении обстановки" рассказал и предатель Украины, Z-блогер Владимир Грубник. Украинские дроновые удары средней дальности он назвал главной проблемой.

"Ситуация чревата военной катастрофой для ВС РФ. Но у дедушки все по плану, всюду наступление, переживать не нужно..." – с сарказмом прокомментировал он происходящее.

Он также признал, что Силы обороны Украины проводят "серьезную и системную работу по неглубоким и даже достаточно глубоким тылам".

"Мы пришли к ситуации, весной 2026-го, когда в Донецке стало опаснее, чем в 2022 и 2024 годах... Противник выбивает нам склады, технические части, мастерские, склады с топливом и боеприпасами, какие-то пункты управления и так далее. Делается это достаточно прицельно. Используется "агентурка", вся база, накапливаемая в эти годы", – пожаловался Грубник.

И это только пара примеров "перевода стрелок".

В поиске "ждунов"

Вышеописанная ситуация не только на оккупированной части Донбасса, но и на ВОТ других регионов Украины. Российские оккупанты и их пособники убеждены, что пришел "звездный час "ждунов" (так они называют украинцев, которые не перешли на сторону агрессора) и видят в этом большую угрозу.

Резко "взбодрилась" и ФСБ, сотрудники которой стали усиленно искать "шпионов и диверсантов". То есть, на оккупированных территориях начался новый виток репрессий.

По словам собеседника OBOZ.UА в ВСУ, говорить о том, что такую "охоту" вызвали именно действия Сил обороны Украины и/или работа мифических "шпионов" на ВОТ, конечно же нельзя.

"Дело в том, что российские оккупанты всегда найдут повод – тот или иной. Вспомните, как они все переворачивали с ног на голову, как оправдывали "ответкой" убийства украинцев в мирных городах. Но кто напал на Украину? Россия. Кто оккупировал наши территории? Россия. Кто выкрал украинских детей? Тоже Россия. Продолжать можно бесконечно", – говорит офицер, который родом из ныне оккупированного Мелитополя.

Также он считает, что ни о какой безопасности для жителей ВОТ сейчас не может идти речи.

"К сожалению, это так. Территорию контролируют российские захватчики, потому единственный способ не оказаться их жертвой – выехать оттуда. Это трудно, но все же реально. К тому же до сих пор в этом вопросе помогают украинские волонтеры. В частности, я знаю примеры недавних эвакуаций с ВОТ Запорожской и Херсонской областей", – поделился он.

Хорошая мина при плохой игре

Эффективность выполнения российской спецслужбой очередной команды по "отлову врагов" конечно же преимущественно в отчетах. Но захватчиков не интересует правда – рассчитывать на это по меньшей мере наивно. Но ни в чем не повинные люди в очередной раз стали заложниками оккупантов – с перспективой провести долгие годы за решеткой.

Например, на днях стало известно о задержании жителя г. Пологи в Запорожской области. По версии оккупантов, он якобы наблюдал за перемещением военной техники и личного состава РОВ, после чего передавал эти данные через мессенджеры украинской стороне.

По статье о "шпионаже" ему грозит до 20 лет лишения свободы, при этом никаких доказательств или открытых материалов дела российские "органы" традиционно не предоставляют.

А в Мариуполе Донецкой области бросили за решетку местного жителя, так как он и вовсе "собирался совершить теракт в здании одного из районных судов".

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, в том же Донецке сейчас усилили патрулирование.

"Обстановку у нас можно назвать голодными играми. Они тут во всей красе, а вот бензина все меньше. АЗС практически пустые, но еще можно купить топливо у перекупщиков – правда, по баснословной цене. Ну, а то, что "люди в погонах" ищут тех, кто будто бы сливает информацию – это вполне ожидаемо. Хорошая мина при плохой игре – стандартный ход россиян. Факт же остается фактом: предотвратить последствия ударов (как и сами ударов) они уже не могут. И это дает нам надежду", – говорит дончанин.

Рассчитывать на то, что ситуация с репрессиями на ВОТ Украины в ближайшее время изменится – не приходится. Это является и неизменной составляющей контроля оккупантами захваченных территорий. Им и повода не надо.