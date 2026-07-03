Через какой промежуток времени Россия может начать массированные атаки на Украину: эксперт предупредил об опасности

В июне россияне с несколько меньшей интенсивностью терроризировали мирные украинские города с воздуха. Прежде всего это стало следствием ударов Сил обороны по российским предприятиям, задействованным в производстве ракет, а также "паралича" вражеской логистики, устроенного украинскими воинами.

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Однако враг по-прежнему очень опасен: в ближайшие недели он может нанести массированный удар с помощью накопленных ранее средств воздушного нападения. Об этом предупредил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в совместном со OBOZ.UA спецпроекте.

В июне Россия атаковала украинские города реже, однако угроза никуда не исчезла

Подводя итоги июня, Коваленко отметил, что первый месяц лета оказался "достаточно сдержанным" с точки зрения российского террора против мирных городов Украины. При этом именно в июне стартовала фаза летней наступательной кампании российской оккупационной армии.

Снижение интенсивности и частоты массированных воздушных атак врага обусловлено объективными факторами.

"Очевидно, что на это значительное влияние оказали удары Сил беспилотных систем Украины по предприятиям России, задействованным в производстве ракет. Ну, а парализация логистики значительно ограничивает возможности как доставки БК на целый ряд пусковых площадок, так и возможность безопасно использовать их в привычном режиме", – отметил Коваленко.

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Однако эксперт предупредил: массированные удары могут возобновиться в любой момент.

"Умеренная интенсивность террора РОВ в июне не отменяла накопительных процессов, которые несут прямую угрозу очередного массированного комбинированного налета/удара. И речь идет не только об атаке, которая уже произошла в ночь на 2 июля, но и о тех, которых можно ожидать в ближайшее время – с учетом пауз в неделю-две", – подчеркнул Коваленко.

Однако обозреватель считает весьма показательными "увеличение пауз и ограниченность возможностей РОВ (российской оккупационной армии. – Ред.) в вопросах наращивания масштабов террора".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг атаковал Киев десятками ударных беспилотников, баллистическими и крылатыми ракетами, а также противокорабельными "Цирконами".

Одно из попаданий пришлось на 9-этажное здание в Дарницком районе, дом частично разрушен, а под завалами с вчерашнего дня ведут поиски людей.

Также враг атаковал подстанцию скорой помощи: повреждено здание, 9 служебных автомобилей. Ранены 6 сотрудников станции – медиков и водителей.

В столице горела крыша отеля CityHotel Residence, поступали сообщения о разрушении частных и многоквартирных домов в ряде районов города.

Кроме того, РФ уничтожила склады с техникой, книгами и вином.

Число пострадавших по итогам суток 2 июля составило около 100 человек, погибли не менее 30 человек, судьба ещё 10 киевлян до сих пор неизвестна.

В Киеве 3 июля объявлен День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу в ночь на 2 июля. В этот день приспущены флаги на всех коммунальных сооружениях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности. В городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

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