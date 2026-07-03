СБУ во второй раз за неделю нанесла удар по истребителям на аэродроме "Саки" и обстреляла ангары аэродрома "Гвардейское" в Крыму

Служба безопасности Украины во второй раз за неделю нанесла удар по российскому аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Также удалось поразить ангары аэродрома "Гвардейское" в Симферопольском районе.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что в результате атаки повреждения получили семь летательных аппаратов тактической авиации Воздушно-космических сил России.

Что известно

По данным силовиков, на аэродроме "Саки" были поражены семь авиаангаров, в которых находились тяжелые истребители Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.

"Это уже второй удар СБУ по аэродрому "Саки" за текущую неделю", – отмечают в СБУ.

В то же время на авиабазе "Гвардейское" были поражены два ангара, в которых хранились дроны-камикадзе Shahed, а также авиационное оборудование. В силовом ведомстве отмечают, что авиабазы являются одними из ключевых аэродромов ВКС РФ в Крыму, поскольку именно там базируется авиационная поддержка российской группировки на юге Украины.

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Предварительный удар

Военный аэродром "Саки" расположен в поселке Новофедоровка и является одной из ключевых и стратегически важных авиабаз, которые российские оккупационные войска используют в полномасштабной войне против Украины.

С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Морской авиации Черноморского флота РФ. Основу его вооружения составляют фронтовые бомбардировщики Су-24, также там дислоцированы многоцелевые тяжёлые истребители Су-30, которые время от времени атакуют наземные объекты.

Во время предварительного удара по ангару, где находился Су-30, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели. Ориентировочная стоимость самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.

Напомним, война, развязанная диктатором Владимиром Путиным в Украине, обращается против России в оккупированном ею Крыму. Удары украинских ракет и дронов нарушают вражескую логистику и маршруты снабжения, погружая полуостров в кризис, а местные "власти" прибегают к чрезвычайным мерам.

Как сообщал OBOZ.UA, более десяти лет российские граждане нагло жили в оккупированном Крыму, скупая недвижимость, развивая бизнес и ведя себя на захваченной территории так, будто это их дом. Однако продолжающаяся путинская агрессия и закономерные ответные удары ВСУ по военной и критической инфраструктуре вернули оккупантов к суровой реальности.

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