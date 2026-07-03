Поскольку конспирология по-прежнему остаётся излюбленным жанром украинского фейсбука, добавлю свои пять копеек относительно перспектив "белорусского фронта".

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Мы точно не знаем, о чём говорили Путин и Лукашенко в минувшие выходные. Почти впервые в истории эти двое после двухдневных переговоров не обнародовали ни одной информации. Поэтому в фейсбук сразу решили: Путин всё-таки добился своего, теперь россияне снова пойдут на Киев, а из Беларуси полетят ракеты и дроны по Западной Украине.

Но давайте проверим, насколько эти опасения соответствуют реальности.

Вспомним хронологию событий последних недель. Сначала Лукашенко заявляет о встрече с "представителями Зеленского". Затем Зеленский сообщает, что через "друзей Путина" передал новые предложения по миру. Сразу после этого Лукашенко летит к Путину. Официальных заявлений нет, но после встречи Путин даёт интервью, в котором заявляет, что Украина предлагала прекратить удары вглубь обеих стран, но он отказался. Также для контекста можно добавить недавний телефонный разговор Лукашенко с Макроном и тайный визит главы французской разведки в Минск.

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Все указывает на то, что Украина вместе с европейцами пытается привлечь Лукашенко в качестве посредника. Напомню, в прошлом году похожий подход пробовал Дональд Трамп. Тогда Кит Келлог встречался с Лукашенко и тоже излучал оптимизм. Вряд ли кто-то верит, что Лукашенко способен остановить Путина, но именно так и работает дипломатия: если есть хотя бы минимальный шанс использовать даже токсичные контакты ради результата, его обязательно используют.

А нужно ли Путину вообще давить на Лукашенко, чтобы тот открыл "второй фронт"?

Сегодняшняя Беларусь является "тихой" тыловой базой России. Местные НПЗ бесперебойно поставляют топливо на российский рынок, заводы ремонтируют военную технику, через страну идет критически важный "серый" импорт. При этом по белорусской военной инфраструктуре удары не наносятся. То есть Беларусь для России сейчас выполняет примерно ту же роль, что и Польша для Украины, – безопасная тыловая база, которая находится рядом, но по которой не наносятся удары. Все это мгновенно сгорит, как только Минск активизирует участие в войне.

При этом Россия не получает никакого реального усиления. Белорусская армия не имеет актуального боевого опыта. Кадры с последних белорусских учений доказывают: их Вооруженные силы до сих пор готовятся к войнам прошлого века – с колоннами техники и концентрацией сил на небольшой площади. Все то, что на современном украинском фронте является чистым самоубийством, белорусы до сих пор отрабатывают на полигонах.

Единственный способ эффективно использовать белорусскую армию – это полностью её расформировать, а военных распределить по российским подразделениям. Россия получит около 50 тысяч штыков, но Беларусь полностью потеряет армию без единого выстрела. Понятно, что Лукашенко на это не пойдет ни при каком сценарии. При том, что 50 тысяч – это среднее количество потерь РФ за каждые полтора месяца. Не так много, чтобы ради этого жертвовать белорусской тыловой базой.

Этот перечень можно продолжать до бесконечности. И о том, что у России и Беларуси нет военных даже для повторения неудачного наступления 2022 года. И о том, что размещение в Беларуси пусковых установок для ракет и дронов гарантированно приведет к украинским ответным ударам, с перспективой уничтожения белорусской промышленности и инфраструктуры за несколько недель.

То есть у Кремля нет никаких причин требовать от Минска большего, чем он имеет сейчас. В воображении Путина всё и так идёт "по плану" – его армия "успешно" продвигается на всех фронтах и скоро возьмёт Сумы, Запорожье и Малую Токмачку.

В течение последних нескольких месяцев мы видим, как Лукашенко всеми силами пытается не быть втянутым в войну. В ответ на жесткие заявления со стороны Украины он либо умалчивает, либо даже извиняется. Показательно, как после недавнего удара дроном по белорусскому автобусу Лукашенко прямо заявил, что дрон украинский, но кто атаковал – не знаем, поэтому давайте проведем расследование. Все это дает основания для вывода, что никакого "белорусского фронта" в ближайшее время не будет. И при этом нет ни одного реального признака того, что кто-то на самом деле хочет его создать.