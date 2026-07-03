Россия в июне сократила частоту массированных атак на Украину: в ISW оценили, что произошло

В июне частота российских воздушных атак на Украину снизилась по непонятным причинам. Хотя РФ, вероятно, по-прежнему способна наносить масштабные удары беспилотниками и дронами по несколько раз в месяц, как это было и раньше.

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Не исключено, что сокращение количества массированных ударов агрессора связано с накоплением ракет и дронов для последующих ударов. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Россия атакует реже

Аналитики констатировали, что в июне массированные российские ракетно-дроновые удары фиксировались реже, чем в предыдущие месяцы. Однако причины этого остаются неясными: всё указывает на то, что государство-агрессор имеет возможности наносить удары по украинским городам и селам так же часто, как и раньше.

В ISW указали, что российские войска активизировали кампанию масштабных ударов в середине января 2026 года. В январе было три атаки, во время которых оккупанты использовали не менее 300 дронов и ракет. В феврале было зафиксировано шесть массированных комбинированных атак. В марте их было четыре, в апреле — пять, а в мае — шесть за месяц.

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"В период с января по май 2026 года российские войска обычно наносили от одного до трех таких масштабных ударов примерно в течение недели один за другим, затем наносили гораздо меньшие удары в течение недели-двух, вероятно, отчасти для накопления ударных средств, а затем возобновляли масштабные удары беспилотниками и ракетами по той же схеме, чтобы максимизировать ущерб", – пояснили предыдущую тактику агрессора в ISW.

А вот в июне ситуация изменилась. За весь месяц произошло лишь две массированные атаки, во время которых враг запустил более 300 средств воздушного нападения – 2 и 15 июня.

Аналитики отметили, что причины такого сокращения количества массированных атак остаются непонятными. Однако они предположили, что российские войска могут накапливать дроны и ракеты для более частых масштабных ударов в будущем, когда это будет выгодно Кремлю. Особенно вероятным такой сценарий выглядит в случае, если руководство РФ считает, что это может еще больше истощить украинскую противовоздушную оборону.

Однако возможны и другие причины.

"Российские войска также могли изменить схемы производства, например, стремясь децентрализовать производство беспилотников типа "Шахед" или переключиться на приоритетное производство беспилотников, которые, возможно, сложнее изготавливать, таких как беспилотники с реактивными двигателями. ISW будет продолжать отслеживать схемы российских ударов и отчеты о российской тактике нанесения ударов и производстве беспилотников и соответственно обновлять свою оценку", — отметили в ISW.

Россия изменила тактику воздушных атак

В то же время аналитики отметили, что последние модернизации, в частности ударных дронов, а также изменения в тактике массированных атак приводят к увеличению числа жертв среди гражданского населения Украины. Отчасти — из-за того, что сейчас украинским военным стало несколько сложнее сбивать российские БПЛА и ракеты.

По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, во время атаки в ночь на 2 июля россияне использовали большое количество дронов с реактивными двигателями: увеличение доли реактивных "Шахедов" во время ночных ударов врага фиксируется уже некоторое время.

Игнат подчеркнул: реактивные дроны опасны тем, что могут летать со скоростью до 500 километров в час – почти как крылатые ракеты. Такая скорость затрудняет сбивание этих дронов мобильными огневыми группами или дронами-перехватчиками. Поэтому для их сбивания приходится задействовать либо истребители, либо дефицитные ракеты ПВО.

Советник Министерства обороны Украины по вопросам оборонных технологий и эксперт по беспилотникам и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергей "Флеш" Бескрестнов 21 июня сообщал, что российские войска недавно начали использовать беспилотники на новой частоте от 3900 до 4100 мегагерц (МГц). Во время атаки 2 июля, по его словам, почти все российские беспилотники типа "Шахед", запущенные по Киеву, работали именно на этой новой частоте: таким образом российские войска пытаются опередить украинские возможности радиоэлектронной борьбы.

"Российские войска обычно используют тактические и технологические инновации в системах беспилотников, чтобы максимизировать ущерб для гражданского населения во время ударов по Украине, например, оснащают беспилотники "Шахед" кассетными боеприпасами и боеприпасами, предназначенными для детонации с задержкой после сбивания беспилотника. Беспилотники, которые движутся быстрее и которые Украине сложнее перехватить, вероятно, нанесут больший ущерб гражданскому населению, как и другие модификации ударных комплектов в прошлом", — сделали тревожный прогноз в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг атаковал Киев десятками ударных беспилотников, баллистическими и крылатыми ракетами, а также противокорабельными "Цирконами"

Одно из попаданий пришлось на 9-этажное здание в Дарницком районе, дом частично разрушен, а под завалами с вчерашнего дня ведут поиски людей.

Также враг атаковал подстанцию скорой помощи: повреждено здание, 9 служебных автомобилей. Ранены 6 сотрудников станции – медиков и водителей.

В столице горела крыша отеля CityHotel Residence, поступали сообщения о разрушении частных и многоквартирных домов в ряде районов города.

Кроме того, РФ уничтожила склады с техникой, книгами и вином.

Число пострадавших по состоянию на конец суток 2 июля составило около 100 человек, погибли не менее 30 человек, судьба ещё трёх киевлян до сих пор неизвестна.

В Киеве 3 июля объявлен День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу в ночь на 2 июля. В этот день приспущены флаги на всех коммунальных сооружениях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности. В городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

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