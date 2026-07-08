"Враг уже ощущает последствия": Сирский рассказал об успехах Украины в применении дронов и Deep Strike

Украинские Вооруженные силы продолжают повышать эффективность применения беспилотников на фронте и в глубоком тылу противника. В течение июня дроны выполнили более 437 тысяч боевых миссий и поразили свыше 200 тысяч подтвержденных целей, а также десятки стратегически важных объектов в рамках операции Deep Strike.

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Об этом по итогам совещания заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что враг уже ощущает последствия этих ударов, а их интенсивность и результативность в дальнейшем будут только расти.

Эффективность украинских дронов растет

По словам генерала, беспилотные технологии сегодня являются одним из решающих факторов на поле боя. Ведь дроны позволяют наносить врагу значительные потери, ослаблять его боевые возможности и укреплять позиции украинских войск. Именно поэтому развитие беспилотной авиации и наземных роботизированных платформ остается одним из приоритетов в укреплении оборонного потенциала Украины.

"В течение июня беспилотные авиационные комплексы Сил обороны Украины выполнили более 437 тысяч боевых миссий. Поражено более 200 тысяч подтвержденных целей противника. Последовательно наращиваем ударные возможности. Для сравнения: в мае этот показатель составлял почти 180 тысяч. С помощью беспилотных систем в июне было поражено почти 28 тысяч российских оккупантов", – подчеркнул Сырский.

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Deep Strike все сильнее наносит удары по тылу врага

Он добавил, что украинские защитники продолжают наращивать преимущество над российскими оккупантами в применении FPV-дронов. Если в мае соотношение успешных поражений составляло 1,5 к 1 в пользу Сил обороны, то уже в июне этот показатель вырос до 1,6 к 1.

В то же время активно развивается направление Middle Strike. По словам главнокомандующего, в течение июня наши бойцы нанесли около 3,4 тысячи ударов средствами этого класса, тогда как месяцем ранее их было почти 2 тысячи.

Кроме того, Украина усиливает свои возможности в сегменте Deep Strike. В июне Силы обороны успешно поразили 172 вражеских объекта, расположенных в оперативной и стратегической глубине территории противника.

"Враг уже ощущает последствия этих ударов. Их интенсивность и эффективность будут и дальше расти", – заверил Сырский

ВСУ наращивают возможности роботизированных комплексов

Еще одним направлением работы, по словам главнокомандующего, остается развитие наземных роботизированных платформ, ведь их более широкое использование для доставки грузов, эвакуации раненых и проведения боевых операций позволяет снизить риски для личного состава и сохранить жизни военнослужащих.

Генерал отметил, что в течение июня такие комплексы выполнили почти 17 тысяч различных задач. Для сравнения: в мае этот показатель составлял около 12,5 тысячи.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования средств радиоэлектронной борьбы, использования беспилотных систем для защиты украинского побережья, проведения операций в морской акватории и обеспечения безопасности функционирования морского зернового коридора.

Также были определены ключевые задачи на ближайшую перспективу. Силы обороны планируют и в дальнейшем расширять подразделения Middle Strike и Deep Strike, усиливать их возможности и ускорять подготовку специалистов для работы с такими системами.

"Тылы противника, его военная логистика, склады, пункты управления, энергетическая инфраструктура и другие важные объекты и впредь будут находиться под постоянным огневым воздействием Сил обороны Украины. Украинские беспилотные системы сохраняют технологическое преимущество и будут становиться еще "умнее", эффективнее и дальнобойнее. Враг будет ощущать это каждый день", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский подчеркнул, что Россия уже демонстрирует признаки истощения, однако говорить о переломе в войне пока преждевременно. Украинские военные продолжают наносить противнику значительные потери и систематически снижать его боевые возможности.

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