По всей Украине объявляли повторную воздушную тревогу: на западе снова слышали взрывы

В Украине утром 24 марта вторично с начала суток объявляли масштабную воздушную тревогу – на этот раз из-за угрозы применения Россией баллистики. Вслед за сиренами, которые извещали об опасности, на Львовщине и Прикарпатье раздались взрывы.

Воздушные силы ВСУ выпустили в 09:27. По данным военных, враг поднял в воздух четыре МиГ-31К, которые могли нести ракеты "Кинжал".

Мониторинговые каналы сообщили о пролете скоростной воздушной цели из Житомирщины на Киевщину, а затем из Тернопольщины на Львовщину. Позже были еще вражеские цели в воздушном пространстве западных регионов.

Около 09:34 во Львовской области раздались взрывы. Чуть позже звуки взрывов слышали также в Ивано-Франковской области.

"Чисто в воздухе. Это была не наземная баллистика, "Кинжалы", – указал Telegram-канал monitor.

В 10:00 воздушную тревогу отменили. "Красными" оставались Донетчина и Запорожье, ведь российская тактическая авиация совершала пуски управляемых авиационных бомб в прифронтовых районах.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и темным утром 24 марта Россия атаковала Украину 57 ракетами и дронами-камикадзе. В регионах было уничтожено 43 цели, однако на Львовщине враг поразил объект инфраструктуры, а на Одесщине – припортовую инфраструктуру, в Киеве и на Днепропетровщине есть повреждения из-за падения обломков.

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