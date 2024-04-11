РФ ударила по Трипольской ТЭС новейшими ракетами Х-69, которые хуже 'Кинжала' – Defense Express

Страна-агрессор для удара по Трипольской ТЭС на Киевщине использовала новейшие Х-69. Эти ракеты хуже "Кинжала".

Об этом сообщает Defense Express. Отмечается, что об этом свидетельствуют обнаруженные обломки этой ракеты.

При этом дальность пуска ракет составила около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км как очередной копии Х-59МК2.

Военные отметили, что это не первое использование Х-69 для удара по Украине. Как минимум, первое упоминание об их использовании впервые появилось в феврале 2024 года, хотя редкие случаи были еще в 2023 году.

Позже эта неофициальная информация подтвердилась благодаря публикации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) об исследовании обломков Х-69.

Также подчеркивается, что если россияне будут запускать их из Беларуси, то в зону поражения войдет вся Украина, кроме Закарпатской области.

На карте – гипотетические пусковые районы.

Справка

Х-69 – дозвуковая крылатая ракета для самолетов тактической авиации, которую враг может использовать с Су-34 и Су-35, также она должна стать основной крылатой ракетой Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения.

Главной особенностью отмечается возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров, что ниже возможностей Х-101. Ее запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К.

Напомним, российский массированный удар по энергетике Украины 11 апреля повлек за собой уничтожение Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Киевской области. В результате попаданий на станции возник масштабный пожар в турбинном цехе. Энергетики называют масштабы разрушений "ужасающими".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля Россия нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа (ПХГ) в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Самая сложная ситуация в Харьковской области – там с 6:31 утра графики аварийных отключений света. В других регионах ограничения пока не применялись.

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