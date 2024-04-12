Россия с начала года выпустила по Украине почти тысячу ракет, 2 800 дронов и 7 тыс. управляемых авиационных бомб, – Кислица

С начала 2024 года Россия запустила по украинским городам и селам около тысячи ракет. Для атак захватчики также применили без малого три тысячи дронов-камикадзе и около семи тысяч управляемых авиационных бомб.

И только 3% этого вооружения поразили военные цели, остальную страну-террористку направили на гражданскую инфраструктуру. Об этом во время заседания Совбеза ООН 11 апреля заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, пишет "Общественное".

Россия с особой жестокостью терроризирует гражданское население Украины. За неполных четыре месяца 2024 года враг атаковал Украину тысячами ракет, дронов-камикадзе пап КАБ.

"Общая взрывная мощность комбинированных авиаударов по Украине за этот период превышает 9 килотонн. Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, тогда как 97% поразили гражданскую инфраструктуру. После мартовской атаки было уничтожено 80% всех тепловых электростанций", – подчеркнул Кислица.

Дипломат отметил: разрушение украинских городов и убийства гражданских украинцев Россия традиционно называет "освобождением братского народа", однако в 2024 году даже у российских пропагандистов возникли трудности с тем, как объяснять подобные действия "освободителей".

"Им (пропагандистам РФ. – Ред.) было трудно повторять лживую мантру о бомбардировке Донбасса в течение 8 лет, как повод для войны на фоне того, что российская армия в течение 2 лет упорно уничтожала все новые и новые города и села Донбасса. Кроме того, очень трудно было представить, что Россия борется с неонацизмом, копируя все модели поведения нацистского Рейха", – подчеркнул Кислица.

Дипломат подчеркнул, что режимы кремлевского диктатора Владимира Путина и его немецкого вдохновителя Адольфа Гитлера, возможно, и "не являются однояйцевыми близнецами". Однако оба "имеют одинаковую токсическую ДНК".

"80 лет назад почти целая жизнь, потраченная на умиротворение, привела ко Второй мировой войне. Попытки умиротворения нового агрессора, которые мы наблюдали с 2014 по 2022 годы, привели к полномасштабной войне на европейском континенте. Уроки истории должны быть усвоены. безопасности ООН существовала во время Второй мировой войны, сидели бы ее члены за столом с нацистами, когда они разрушали европейские города и отправляли тысячи людей в концлагеря, а мы сейчас сидим с современными их предшественниками", — резюмировал Кислица.

Напомним, ночью и утром 11 апреля российские войска атаковали объекты энергетики в Харьковской, Запорожье и Львовской области.

Так, в Харькове пока не работают две ТЭЦ и трансформаторная подстанция, в городе введены графики отключений электроэнергии, часть облцентра до сих пор обесточена. Тем временем в области из трех районов принудительно эвакуируют семьи с детьми.

На Львовщине же под ударом были объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанция.

Также России удалось полностью разрушить Трипольскую ТЭС в Киевской области. По ней РФ ударила новейшими ракетами Х-69, эксперты назвали их "хуже чем "Кинжал", ведь эти ракеты способны лететь на сверхнизкой высоте в 20 м, что делает их обнаружение и уничтожение сверхсложной задачей. При этом перед тем, как поразить Трипольскую ТЭС , упомянутая ракета пролетела около 400 км – больше, чем максимальная дальность этих ракет, о которой было известно ранее.

В общей сложности во время отражения очередной массированной комбинированной атаки врага, силы ПВО сбили 18 ракет и 39 дронов из 82 целей, которыми РФ атаковала Украину.