В российских Чебоксарах прогремели взрывы: под прицелом был оборонный завод. Фото и видео

В российской Чувашии 18 февраля пожаловались на атаку Сил обороны Украины. Местные власти подтвердили взрывы, но попытались приуменьшить их последствия, заявив об отсутствии пострадавших и разрушений "капитальных строений".

У местных же жителей сложилось противоположное впечатление: они сообщали о прилетах по важному для российской оборонки, сборки "Шахедов", ракет и КАБ предприятию "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Об этом пишет независимое российское издание ASTRA.

В Чебоксарах прогремели взрывы

Как пишет ASTRA, в ночь на 18 февраля жители Чебоксар (Чувашия) сообщили о многочисленных взрывах.

Глава региона Олег Николаев попытался успокоить россиян, подтвердив факт атаки, но уверяя при этом, что ее последствия ограничились повреждением нескольких авто.

"Сегодня утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей", – заявил российский чиновник.

Однако кадры, снятые жителями Чебоксар, свидетельствуют об обратном. На них виден дым над местом прилетов. А прилетало, по словам чебоксарцев, снова на оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет о "минимум трех упавших дронах", по крайней мере один из них, говорят россияне, упал в районе завода, еще один – менее чем в километре от него, возле магазина "Ромашка".

"Что именно дымит – неизвестно", – добавляет издание.

Местные жители также заявили, что в городе перекрыли движение по по проспекту 9-й Пятилетки, по проспекту Ивана Яковлева от "Ромашки", и по улице Хевешеской.

В минобороны РФ тем временем заявили о "перехвате и уничтожении" в течение ночи 43 украинских БпЛА, над Чувашией, по версии ведомства, были "сбиты" два из них.

Что известно о "ВНИИР-Прогресс"

Предприятие "ВНИИР-Прогресс", как отмечено на его сайте, входит в состав производственного объединения "АБС Электро" и "обладает многолетним опытом в области разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции".

В частности, оно производит для российской оккупационной армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Известно, что завод занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб.

Этот завод в Чебоксарах, расположенный примерно за тысячу километров от границы Украины, уже был атакован ранее. В частности, после атаки 9 июня прошлого года предприятие временно приостановило работу.

