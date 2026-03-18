Оккупанты атаковали Золочев на Харьковщине: разрушен жилой дом, пострадали пять человек. Фото

В ночь на 18 марта военные российской оккупационной армии нанесли удар по Золочеву (Харьковская область). В результате атаки пострадали пять человек, также полностью разрушен жилой дом.

Видео дня

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование.

Оккупанты терроризируют мирных жителей

По информации следствия, 18 марта около 02:25 захватчики попали дроном, предварительно типа "Герань-2", по поселку Золочев.

В результате вражеского удара один жилой дом разрушен, еще один получил частичные повреждения. Также пострадали другие частные домовладения.

"Пятеро местных жителей испытали острую реакцию на стресс. Среди них – двое мужчин и три женщины", – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковщины начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, этой ночью противник атаковал Украину 147 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 128 БПЛА. Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!