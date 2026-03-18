Оккупанты атаковали Украину 147 БПЛА: силы ПВО сбили 128 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 18 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 128 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 147 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым, более 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Последствия ударов по регионам

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникший на месте пожар оперативно ликвидирован спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.

В Днепропетровской области враг более 10 раз атаковал два района области артиллерией и беспилотниками. На Никопольщине бил по самому Никополю, Покровской, Марганецкой, Красногригоревской громаде. На Синельниковщине попал по Межевской и Васильковской громадах. Горели частный дом и хозяйственные постройки.

