Россия ударила по железной дороге в Черниговской области: пострадали машинист и его помощник. Фото
Российская оккупационная армия продолжает обстреливать железнодорожную инфраструктуру. В очередной раз захватчики ударили по тепловозу в Черниговской области.
Вследствие атаки травмирован машинист и его помощник. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.
Российский террор
По информации министерства, вражеский дрон-камикадзе целенаправленно атаковал тепловоз. В результате попадания БПЛА возникло возгорание.
Травмы получили машинист и его помощник. Им оказывается необходимая помощь. На месте работают все соответствующие службы.
В областной военной администрации сообщили, что ночью и утром 18 марта россияне беспилотниками ударили по транспортной инфраструктуре в Менской громаде. Пострадал железнодорожник. 37-летнего машиниста уже прооперировали врачи, он находится в стабильном состоянии под наблюдением медиков.
Напомним, ночью 14 марта российская террористическая армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру. Удары по объектам УЗ зафиксированы в Харьковской области.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 марта российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стал объект транспортной инфраструктуры. Вследствие обстрела пострадал человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!