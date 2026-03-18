Россия ударила по железной дороге в Черниговской области: пострадали машинист и его помощник. Фото

Российская оккупационная армия продолжает обстреливать железнодорожную инфраструктуру. В очередной раз захватчики ударили по тепловозу в Черниговской области.

Вследствие атаки травмирован машинист и его помощник. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

По информации министерства, вражеский дрон-камикадзе целенаправленно атаковал тепловоз. В результате попадания БПЛА возникло возгорание.

Травмы получили машинист и его помощник. Им оказывается необходимая помощь. На месте работают все соответствующие службы.

В областной военной администрации сообщили, что ночью и утром 18 марта россияне беспилотниками ударили по транспортной инфраструктуре в Менской громаде. Пострадал железнодорожник. 37-летнего машиниста уже прооперировали врачи, он находится в стабильном состоянии под наблюдением медиков.

Напомним, ночью 14 марта российская террористическая армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру. Удары по объектам УЗ зафиксированы в Харьковской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 марта российская оккупационная армия атаковала Николаев дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стал объект транспортной инфраструктуры. Вследствие обстрела пострадал человек.

