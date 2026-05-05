'Будем наращивать свою силу': Зеленский заслушал доклад Гнатова и Умерова и анонсировал новые решения. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным и безопасностным руководством государства и заслушал доклады о ситуации на фронте и международном сотрудничестве. По итогам встречи он заявил о намерении усиливать оборонные возможности Украины.

Также были анонсированы новые решения в сфере безопасности и сотрудничества с партнерами. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава государства, он заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова относительно текущих боевых действий и результатов дальнобойных ударов по позициям противника за минувшие сутки. По словам президента, украинские силы имеют "хорошие результаты" в этом направлении.

"Спасибо Силам обороны, всем нашим воинам, производителям, кто работает над этим направлением дальнобойных ударов. Будем и в дальнейшем наращивать свою силу", – отметил Зеленский.

Отдельно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров доложил о реализации договоренностей по безопасности и экономических договоренностей с партнерами на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. По словам президента, выполнение этих договоренностей происходит в соответствии с утвержденными планами.

Также Зеленский сообщил о работе над стратегическим направлением сотрудничества с Европейским Союзом в рамках инициативы Drone Deal. Накануне этот вопрос обсуждался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Разрабатываем план, который поможет усилить защиту Европы и охватывать все ключевые элементы безопасности", – отметил президент.

По итогам совещания Зеленский поручил Андрею Гнатову и Рустему Умерову проработать конкретные военные механизмы реализации сотрудничества с Европейским Союзом в этом направлении.