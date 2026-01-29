Россия атаковала дронами жилую застройку Кривого Рога: погибла женщина. Фото

В результате российской атаки беспилотниками по Кривому Рогу погибла женщина 1947 года рождения. Еще три человека получили ранения, один жилой дом разрушен, более десяти частных домов повреждены. Удар произошел 29 января, пожар в одном из домовладений спасатели ликвидировали.

Информацию о последствиях атаки обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Также о ходе событий сообщили Национальная полиция Украины и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В сообщениях говорится о работе экстренных служб и фиксации нанесенного ущерба.

Работа служб на месте

По данным ГСЧС, в Кривом Роге горел жилой дом, пожар удалось быстро потушить. В Синельниковском районе из-за обстрелов российской оккупационной армии возникли пожары, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и подразделение ГСЧС, при этом спасатели не пострадали.

В Павлоградском и Никопольском районах зафиксировали повреждения транспорта, жилых домов и линий электропередач.

К ликвидации последствий привлекли 52 спасателя и 13 единиц техники.

Полиция работала на местах поражений, действовали следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Правоохранители подтвердили гибель женщины и ранения еще трех человек.

Последствия ночной атаки

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что враг в двух местах попал в дома частного сектора. Пожары на данный момент потушили, продолжается разбор завалов. Ранения получили две женщины и мужчина.

По его словам, штабы создавать не планируют. Для пострадавших домовладений частного сектора должны развезти строительные материалы. Утром районные комиссии проведут обход для фиксации убытков и предоставления людям материальной помощи.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины. Эту информацию также подтвердили в полиции, отметив, что в результате удара один дом разрушен полностью, еще более десяти получили повреждения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как днем, 22 января, российская оккупационная армия нанесла удар по Кривому Рогу. По предварительным данным пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них трое детей. Двух детей доставили в детские больницы. Еще один пострадавший полуторагодовалый мальчик находится в состоянии средней тяжести.

