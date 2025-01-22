Оккупанты атаковали Николаев ударными дронами, есть разрушения и пострадавшие: видео момента взрыва и кадры от спасателей

В ночь на 22 января российские захватчики атаковали Николаев дронами-камикадзе. В результате атаки разрушениям подвергся многоквартирный жилой дом, там вспыхнул пожар, есть последствия и в частном секторе, кроме того, пострадало предприятие и коммунальный транспорт.

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Известно о минимум двух пострадавших. Подробности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Враг атаковал Николаев ударными дронами: есть разрушения и возникли пожары. Частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, охвативший площадь 100 кв м, ликвидирован. Из дома эвакуировали 200 человек, сейчас все уже вернулись в свои квартиры. Взрывная волна повредила оконное остекление в 4 многоквартирных и 1 частном жилом доме", – отметили в ГСЧС.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки пострадало предприятие.

"Пострадало еще наше предприятие. Кроме зданий, повреждены несколько единиц электротранспорта и транспорт структурных подразделений предприятия. Так, существенные повреждения получили новые троллейбусы Днепр, а также спецтранспорт – грузовой служебный вагон службы пути", – подчеркнул он.

Сенкевич добавил, что в связи с ликвидацией последствий обстрелов 22 января не будет производиться раздача очищенной воды трамваем и троллейбусом. Движение электротранспорта на маршрутах города будет совершаться в соответствии с графиками.

"К счастью, обошлось без жертв. Это самое главное. Все остальное отстроим. Наши коммунальные службы продолжают работу по обследованию жилищного сектора, чтобы выявить все повреждения и приступают к ликвидации последствий обстрелов там, где это необходимо", – подчеркнул он.

В сети в это время появились кадры с моментом прилета по многоэтажке и пожаром в ней.

Спасатели укотили огонь. Также они развернули пункт экстренной психологической помощи, где работают психологи ГСЧС и полиции.

Еще за несколько минут до полуночи глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал о двух пострадавших в Николаеве. На утро в ГСЧС уточнили: речь идет о 74-летней женщине, которая была госпитализирована, а также мужчинt с острой реакцией на стресс: после получения первой помощи он отказался от госпитализации.

Кроме того, после российской атаки спасатели потушили пожар камыша на площади 1 тыс. кв. м. Взрывами повреждены двери и окна в лодочном кооперативе, также зафиксированы разрушения в частном доме, админздании, уничтожена машина. Ликвидировано возгорание мусора и сухой травы на площади 100 кв м.

По состоянию на 06.39 все пожары ликвидированы. К работам привлекалось 45 спасателей, 11 единиц техники ГСЧС.

Напомним, накануне оккупанты нанесли удар по Днепру и области. Под поражение попала железнодорожная инфраструктура, пострадали три работника УЗ, повреждения получили и почти 70 жилых домов в Синельниковском районе. А в Днепре было частично разрушено не эксплуатировавшееся складское помещение.

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