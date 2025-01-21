Оккупанты нанесли удар по Днепру и области: разрушено складское помещение, есть раненые

Утром 21 января страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру и области, вероятно, с применением ракет баллистического типа. Под поражение попала железнодорожная инфраструктура, пострадали двое работников УЗ.

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Повреждения зафиксированы в областном центре и одном из районов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, а также в компании "Укрзалізниця".

"Беспокойным выдалось утро для Днепропетровщины. Взрывы раздались в областном центре. В городе частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось", – написал он.

Чиновник добавил, что в Синельниковском районе из-за атаки РФ повреждены транспортное предприятие и частные дома. Там пострадал мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В "Укрзалізниця" уточнили, что под вражеской атакой оказалась железнодорожная инфраструктура Днепропетровщины: повреждены здания и подвижной состав.

Из-за действий агрессора получили ранения двое железнодорожников: одного из них отвезли в больницу, другому помощь оказали на месте.

По данным мониторинговых каналов, около 06:00 вторника взрывы прогремели в пределах Днепра и Павлограда – предварительно, враг применил четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Ночью же бойцы из воздушного командования "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной семь российских ударных дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, спасатель из Днепра Игорь Гетало рассказал о том, как работают специалисты ГСЧС в условиях войны, почему линия фронта, которая приближается к городу с Покровского направления, их не пугает и о чуде спасения. Он признался, что в мирное время ему никогда не приходилось работать с таким количеством травмированных или погибших на местах событий.

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