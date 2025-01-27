В Днепре и области в результате вражеской атаки повреждены дома и инфраструктура: возник пожар. Фото и видео

В Днепропетровской области во время дроновой атаки РФ вечером 26-го и ночью 27 января подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили 13 вражеских беспилотников. Впрочем, без последствий не обошлось: в Днепре и одном из районов повреждена инфраструктура.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В сети опубликованы кадры домов и авто с разбитыми окнами.

Издание "Суспільне" информирует, что в облцентре "Шахед" пробил технический этаж многоквартирного дома. Там вспыхнул пожар, который был оперативно потушен спасателями.

"Повылетали окна, повреждена ванна, полностью нужно делать ремонт, потому что протекает потолок, будем понемногу убирать", – поделилась Орина, жительница поврежденной квартиры, которая во время атаки находилась в другом месте.

По словам главы ОВА, всего в Днепре избиты три многоэтажки. Также инфраструктура пострадала в Самаровском районе: там тоже вспыхнул пожар, повреждены три частных дома и хозяйственное сооружение.

Во всех случаях обошлось без раненых и погибших. На местах событий работали спасатели и правоохранители.

По данным ГСЧС, в Днепре в результате обстрелов загорелась крыша девятиэтажки. Кроме того, повреждены еще два жилых дома. Спасатели оперативно потушили пожар, работы по обследованию продолжаются.

В Самаровском районе также потушили пожар. Для ликвидации последствий привлекали 64 спасателя и 24 единицы техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского удара баллистическими ракетами по Днепру и области 21 января пострадали три работника УЗ. Под поражение попала железнодорожная инфраструктура, также было разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось.

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