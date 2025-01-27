Оккупанты ударили по Степногорску на Запорожье, четыре человека ранены: появились фото последствий атаки

Российские войска днем понедельника, 27 января, нанесли удар по прифронтовому поселку Степногорск в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя – две женщины и двое мужчин.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По данным местных властей, раненым сразу была оказана необходимая медицинская помощь.

"Четыре человека ранены – враг продолжает террор прифронтовых территорий. Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Степногорску. Ранения получили две женщины и два мужчины. Им оказывается необходимая помощь", – отметил Федоров.

Атака повлекла за собой значительные разрушения в жилых кварталах. В сети появились фото последствий удара, на которых видны поврежденные дома и разбитые окна.

В ГСЧС уточнили, что одна из бомб попала в 9-этажку, вызвав разрушение квартир с 5-го по 9-й этаж. Пожарные оперативно потушили пожар.

Напомним, российские оккупационные войска утром 27 января несколько раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Там было поражено предприятие, пострадали пять человек.

На Днепропетровщине во время дроновой атаки России вечером 26 и ночью 27 января подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили 13 вражеских беспилотников. Однако без последствий не обошлось: в Днепре и одном из районов повреждена инфраструктура.

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