Оккупанты утром ударили по Никополю: повреждено предприятие, пострадали пять человек

Российские оккупационные войска с утра 27 января несколько раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Там было поражено предприятие, пострадали пять человек.

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Накануне агрессор тоже не раз ударил по этой и соседней громаде. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в ночь на понедельник оккупанты били по Никополю и Марганецкой громаде из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии. Разрушения зафиксированы на территории промышленного предприятия, но обошлось без пострадавших.

С утра понедельника российская армия снова начала терроризировать Никополь из артиллерии. В результате обстрелов пострадали пятеро мужчин. Им от 30 до 39 лет, все госпитализированы.

В городе вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили. Повреждения получило промышленное предприятие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 января над Днепропетровщиной сбили 13 российских ударных БПЛА. В результате этой атаки в Днепре и области повреждена инфраструктура: многоквартирные и частные дома, хозяйственное сооружение, авто.

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