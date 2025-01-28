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Войска РФ ударили "Шахедом" по деревообрабатывающему цеху в Харькове: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

Ольга Липич
War
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Войска РФ ударили 'Шахедом' по деревообрабатывающему цеху в Харькове: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

Российские оккупационные войска в ночь на вторник, 28 января, атаковали "Шахедами" Харьков. В результате попадания вражеского БПЛА в городе вспыхнул масштабный пожар. Предварительно россияне попали в гражданское предприятие – деревообрабатывающий цех.

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Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram сообщил о взрывах в городе около 00:40. Прилет и масштабный пожар был зафиксирован в Новобаварском районе.

Позже директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких в комментарии "Суспільному" рассказал, что на месте вспыхнул пожар площадью около 1500 кв.м.

Войска РФ ударили "Шахедом" по деревообрабатывающему цеху в Харькове: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео
Войска РФ ударили "Шахедом" по деревообрабатывающему цеху в Харькове: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

"Вражеский беспилотник типа "Шахед" попал по территории гражданского предприятия. Предварительно, это деревообрабатывающий цех. После попадания произошло повреждение газопровода, который использовался на предприятии для производства. В связи с этим возник масштабный пожар, с большим распространением", – рассказал Гладкие.

Войска РФ ударили "Шахедом" по деревообрабатывающему цеху в Харькове: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео
Войска РФ ударили "Шахедом" по деревообрабатывающему цеху в Харькове: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

По его словам, пострадали два человека, у них острая реакция на стресс. Это не работники предприятия, а жители близлежащих территорий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Днепропетровской области во время дроновой атаки РФ вечером 26 и ночью 27 января было уничтожено 13 вражеских БПЛА. Впрочем, без последствий не обошлось: в Днепре и одном из районов повреждена инфраструктура.

– Войска РФ 27 января нанесли удар КАБами по прифронтовому городу Степногорск в Запорожской области. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя – две женщины и двое мужчин.

– Кроме того, враг несколько раз обстрелял город Никополь в Днепропетровской области. Там было поражено предприятие, пострадали пять человек.

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