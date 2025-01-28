Войска РФ ударили 'Шахедом' по деревообрабатывающему цеху в Харькове: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

Российские оккупационные войска в ночь на вторник, 28 января, атаковали "Шахедами" Харьков. В результате попадания вражеского БПЛА в городе вспыхнул масштабный пожар. Предварительно россияне попали в гражданское предприятие – деревообрабатывающий цех.

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Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram сообщил о взрывах в городе около 00:40. Прилет и масштабный пожар был зафиксирован в Новобаварском районе.

Позже директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких в комментарии "Суспільному" рассказал, что на месте вспыхнул пожар площадью около 1500 кв.м.

"Вражеский беспилотник типа "Шахед" попал по территории гражданского предприятия. Предварительно, это деревообрабатывающий цех. После попадания произошло повреждение газопровода, который использовался на предприятии для производства. В связи с этим возник масштабный пожар, с большим распространением", – рассказал Гладкие.

По его словам, пострадали два человека, у них острая реакция на стресс. Это не работники предприятия, а жители близлежащих территорий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Днепропетровской области во время дроновой атаки РФ вечером 26 и ночью 27 января было уничтожено 13 вражеских БПЛА. Впрочем, без последствий не обошлось: в Днепре и одном из районов повреждена инфраструктура.

– Войска РФ 27 января нанесли удар КАБами по прифронтовому городу Степногорск в Запорожской области. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя – две женщины и двое мужчин.

– Кроме того, враг несколько раз обстрелял город Никополь в Днепропетровской области. Там было поражено предприятие, пострадали пять человек.

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