Станция управления 'Орланом' взлетела в воздух: ВСУ нанесли точный удар по оккупантам. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать ценную технику оккупанта. На этот раз станция управления беспилотником "Орлан" взлетела в воздух.

Видео дня

Эффектное видео ликвидации опубликовали в Telegram-канале ОВСУ "Хортица". Отмечается, что ВСУ нанесли точный удар по оккупантам. Операция была проведена на восточном направлении.

"Совместно с реактивной артиллерией подстрелили расчет разведывательного БПЛА "Орлан". Разведчики 14-го полка беспилотных авиационных комплексов обнаружили наземную станцию управления дроном и скорректировали успешный ракетный удар. Видео: 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов", – говорится в сообщении военных.

Справка

"Орлан" – российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Производитель – ООО "Специальный технологический центр", Санкт-Петербург, Россия. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

Размах крыльев составляет 3,1 м, длина – 1,8 м. Максимальная дальность применения комплекса – до 120 км от наземной станции управления, скорость – 90-150 км/ч.

Ранее украинские военные показали "охоту" на российские дроны-камикадзе "Шахед", которыми враг атаковал Украину 30 января. Под массированным ударом оказался ряд регионов Украины, включая Сумскую, Одесскую, Полтавскую и Черниговскую области.

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