Оккупанты нанесли удар по Никополю: четверо раненых, разгромлен магазин

В воскресенье, 12 июля, российские захватчики нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. Враг направил на город беспилотники.

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В результате атаки четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Россияне нанесли удар средь бела дня

О российском ударе чиновник сообщил в 15:13.

"Четыре человека получили ранения – россияне атаковали Никополь беспилотниками", – написал он.

Среди пострадавших – трое мужчин и одна женщина. Двух мужчин в возрасте 44 и 56 лет госпитализировали, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Также повреждены здание магазина и нежилое помещение.

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Напомним, 12 июля российские войска как минимум трижды атаковали "Шахедами" Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказались промышленные объекты города, в результате чего погибли два человека. Кроме того, помимо разрушений на предприятии, зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 11 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью. В городе, по предварительным данным, четверо раненых, разрушены жилой дом и хозяйственное сооружение. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, из них – 3 детям.

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