Армия России отправляет на штурм солдат на костылях – британская разведка

Военное командование страны-террориста России отправляет на штурм позиций украинских войск раненных оккупантов. Более того, часто на боевые задание отправляют даже захватчиков на костылях.

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Таким образом РФ пытается разгрузить свою медицинскую систему. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

Практика, когда командование РФ отправляет на боевые задание раненных оккупантов, стала более распространенная в последнее время. В частности, британская разведка упоминает о том, что 20-я общевойсковая армия РФ сформировала штурмовые группы из раненых и направила их на штурм украинских позиций.

При этом раненные оккупанты часто возвращаются к выполнению боевых задач в Украине с незаживающими ранами и даже на костылях. Также в британской разведке подчеркнули, что российское командование распространенно использует такую практику, чтобы не терять личный состав в перегруженной медицинской системе.

Такие действия командования путинской армии уменьшает нагрузку на военно-медицинскую систему РФ и увеличивает возможности оккупационных подразделений отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения задач против Украины. При этом в британской разведке добавили, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административной и медицинской нагрузки обратно в воинские части.

Напомним, российские оккупационные войска на фоне продвижений под Покровском на Донетчине понесли значительные потери в живой силе и технике. Поэтому враг вынужден вовлекать в наступления резервы, вероятно, с других направлений фронта.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в течение 1 февраля ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1320 российских оккупантов. Также уничтожили 247 единиц военной техники и вооружения врага.

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